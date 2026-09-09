Guerre en Ukraine : Kiev et Moscou pourraient relancer les discussions de paix selon Tymofiy Mylovanov

Les discussions entre l’Ukraine et la Russie ne sont pas encore engagées, mais plusieurs initiatives cherchent à créer les conditions d’une reprise des négociations. Dans un entretien accordé récemment, l’ancien ministre ukrainien Tymofiy Mylovanov a évoqué la possibilité d’une réunion trilatérale avec les États-Unis. Il estime toutefois que Moscou n’a pas fondamentalement modifié sa position depuis les échanges de février. Les demandes russes concernant notamment la taille de l’armée ukrainienne et la reconnaissance des territoires occupés restent incompatibles avec la position de Kiev, selon lui.

Cette apparente ouverture intervient alors que sur le terrain, l’armée russe progresse relativement lentement. Son rythme reste nettement inférieur à celui observé l’année dernière. Selon l’Institute for the Study of War, les forces russes ont gagné environ 90 km² au cours du mois d’août. Ce bilan est supérieur aux 38 km² enregistrés en juillet et aux 30 km² de juin. Il reste cependant très éloigné du rythme d’août 2025, lorsque les gains territoriaux russes avaient été plus de cinq fois supérieurs.

Les États-Unis tentent de rapprocher les positions

Dans ce contexte un eu compliqué pour l’armée russe, qui a en plus de ça perdu 403 km² entre avril et mai, Donald Trump a décidé de renforcer ses démarches diplomatiques. Le président américain a envoyé ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff à Moscou, puis en Ukraine. À leur retour, les deux hommes ont fait état d’une volonté des deux parties d’avancer vers des discussions. Une position que corrobore donc Tymofiy Mylovanov.

Cependant, gare à l’effet d’optimisme. Toujours selon l’ancien ministre ukrainien Tymofiy Mylovanov, le principal obstacle demeure la position russe. Les exigences actuellement formulées par Moscou sont jugées incompatibles avec le cadre constitutionnel ukrainien (armée réduite, dons de territoires). Problème, cette justification est la même depuis des mois, ce qui laisse penser qu’aucun des deux pays ne fera un pas dans la direciton de l’autre pour mettre fin à cette guerre.

Aucune reprise des échanges annoncée, mais l’espoir est demeure

L’ancien ministre ukrainien affirme dans son entretien accordé à Euronews estime ainsi qu’un accord fondé sur les conditions fixées par Moscou ne pourrait pas être accepté par la population ukrainienne. À ce stade, aucune date pour de nouvelles négociation trilatérale n’a donc été annoncée. Pour autant, les initiatives américaines pourraient néanmoins contribuer à rapprocher les deux camps et ce, alors qu’aucune perspective viable n’était encore imaginée ces dernières semaines.

