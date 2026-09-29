Frappes de drones à Kiev : la Russie cible plusieurs centres de données qu'elle attribue à l'armée

Des drones russes ont visé dans la nuit du 27 au 28 septembre des infrastructures de télécommunications de Kiev, dont un centre de données de l’opérateur Ukrtelecom. Pour le ministère russe de la Défense, ces installations servaient les forces ukrainiennes. L’opérateur en question reconnaît des dégâts sur l’un de ses sites, mais indique que ses services fonctionnent.

Selon le communiqué de Moscou, relayé par l’agence russe TASS, les frappes de drones ont ciblé des centres logistiques et de communication, des installations portuaires et des navires utilisés « au profit » de l’armée ukrainienne. La base aérienne de Vassilkov, dans la région de Kiev, ainsi que des ports de la région d’Odessa figurent aussi sur la liste russe.

Le ministère russe désigne le site d’Ukrtelecom, situé selon lui rue Antonovitch, dans la capitale ukrainienne. Il le décrit ainsi : « l’une des principales entreprises fournissant des services internet haut débit aux forces armées ukrainiennes et assurant également le stockage d’un important volume de bases de données ».

D’autres centres de données auraient été touchés la même nuit, toujours selon Moscou : ceux des sociétés Omega Telecom et Cosmonova. Le ministère affirme que la seconde assurait l’internet mobile et soutenait le système satellitaire Starlink au bénéfice de l’armée ukrainienne.

Ce que répond l’Ukraine

De son côté, Ukrtelecom indique qu’un de ses sites a été endommagé lors d’une attaque ennemie et que ses équipes évaluent l’ampleur des destructions. L’opérateur précise que la disponibilité des services pour les abonnés n’est pas affectée et qu’aucun employé n’a été blessé. Ukrtelecom ne mentionne ni centre de données ni l’adresse citée par Moscou. Aucune source indépendante n’a confirmé l’usage militaire avancé par la Russie ni la nature exacte du site touché.

Cette attaque suit d’autres frappes contre des opérateurs ukrainiens. Le 23 septembre, un centre de données de Kiev abritant des équipements du fournisseur Utels avait été endommagé. Ukrtelecom, premier opérateur du pays pour la couverture géographique de l’internet fixe, avait subi en mars 2022 une cyberattaque massive, qui avait fait tomber la connectivité de ses clients à 13 % de son niveau d’avant-guerre pendant une quinzaine d’heures.