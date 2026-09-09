Keynote Apple 2026 : John Ternus face à son premier test avec l'iPhone pliable

Apple ouvre ce mercredi 9 septembre sa keynote de rentrée avec, en tête d’affiche, un smartphone pliable inédit chez le constructeur. L’appareil, provisoirement appelé iPhone Ultra ou iPhone Duo selon les sources, doit être présenté aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max lors d’un événement diffusé depuis le Steve Jobs Theater à partir de 19 heures en France. Samsung commercialise déjà ses propres modèles pliables depuis 2019, année du premier Galaxy Fold, ce qui place Apple en position de retardataire sur un segment déjà structuré par la concurrence.

Trois iPhone attendus sur scène

Le constructeur devrait dévoiler simultanément trois modèles haut de gamme. L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max embarqueraient une puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres, censée améliorer les performances tout en réduisant la consommation énergétique. Un appareil photo à ouverture variable est également évoqué, une fonction qui pourrait rester exclusive au modèle Pro Max, potentiellement doté d’une batterie plus volumineuse.

Le smartphone pliable constituerait la pièce maîtresse de la soirée. Selon les informations disponibles, l’appareil adopterait un format livre avec un écran interne d’environ 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, pour une épaisseur déplié annoncée autour de 4,5 mm. La charnière reposerait sur un alliage de métal liquide, et l’appareil devrait se passer de Face ID au profit d’un capteur Touch ID, faute de place pour le module de reconnaissance faciale. Son prix, non confirmé, oscillerait entre 2 000 et 3 000 dollars selon les configurations, ce qui en ferait l’iPhone le plus onéreux jamais commercialisé. Des Apple Watch Series 12 et Ultra 4, ainsi que de nouveaux AirPods, complèteraient l’annonce, sans confirmation officielle à ce stade.

Samsung, pionnier depuis six ans

Samsung a lancé son premier Galaxy Fold en septembre 2019, pour un lancement marqué par des défauts de conception ayant retardé la commercialisation de plusieurs mois. Les ventes, d’abord modestes avec environ 400 000 à 500 000 unités écoulées la première année selon les chiffres communiqués par le groupe au CES 2020, ont depuis grimpé en flèche : la firme sud-coréenne a revendiqué près de 10 millions de smartphones pliants expédiés en 2021, une hausse de plus de 300 % par rapport à 2020. Selon des données du cabinet Omdia, les modèles Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont à eux seuls capté plus de 60 % des livraisons mondiales de pliables cette année-là.

D’autres marques asiatiques se sont depuis positionnées sur ce marché, à l’image de Huawei avec son Mate X, ou encore Xiaomi et Oppo, sans parvenir à déloger Samsung de sa position dominante. Apple arrive sur un terrain où les habitudes d’usage, les standards de prix et les attentes des consommateurs sont déjà largement façonnés par ses rivaux.

Un enjeu de crédibilité pour Ternus

Cette keynote marque la première grande présentation produit de John Ternus en tant que directeur général d’Apple, entré en fonction le 1er septembre 2026 après le départ de Tim Cook, qui dirigeait l’entreprise depuis quinze ans. Le succès ou l’échec du pliable sur ce marché déjà mature pourrait peser sur la lecture faite de ses premiers mois à la tête du groupe. Aucune de ces informations n’a été confirmée officiellement par Apple, qui n’a publié à ce jour ni agenda ni liste de produits pour l’événement du 9 septembre.