Kim Kardashian obtient 1 euro après le braquage qui l’avait traumatisée à Paris

Kim Kardashian a obtenu 1 euro de dommages et intérêts après le braquage dont elle avait été victime à Paris en 2016. La somme correspond exactement à celle qu’elle avait réclamée devant la justice française.

La décision a été rendue mardi 15 septembre, dans le cadre du volet civil de cette affaire qui avait déjà conduit à la condamnation de huit personnes en mai 2025. La star américaine et sa styliste Simone Harouche, également présente lors de l’agression, ont reçu chacune un euro symbolique.

Une indemnisation présentée comme symbolique

Kim Kardashian avait choisi de limiter sa demande à cette somme. Dans une déclaration commune avec Simone Harouche, elle a expliqué que sa démarche ne visait pas principalement à obtenir une compensation financière. « La décision d’aujourd’hui ne porte pas sur l’indemnisation, mais sur la responsabilité et la reconnaissance », ont-elles déclaré, selon l’Associated Press.

Les deux femmes ont également décrit les conséquences persistantes de l’agression et remercié la justice française ainsi que les personnes qui les ont accompagnées durant la procédure.

Le tribunal a accordé 109 516 euros à un ancien réceptionniste de l’Hôtel de Pourtalès, où séjournait Kardashian au moment des faits. L’établissement a également obtenu 50 000 euros. Le réceptionniste avait réclamé 550 000 euros en faisant valoir le traumatisme subi lors du braquage.

Le braquage de 2016

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian se trouvait à Paris pour la Fashion Week lorsqu’elle avait été attaquée dans sa résidence hôtelière. Des hommes déguisés en policiers avaient pénétré dans les lieux avant de la ligoter et de la menacer avec une arme. Plus de 6 millions de dollars de bijoux avaient été dérobés, selon l’Associated Press.

À cette période, Kardashian était encore mariée au rappeur Kanye West, dont elle est aujourd’hui l’ex-épouse. Parmi les bijoux volés figurait une bague de fiançailles que le chanteur lui avait offerte. Le couple s’était marié en 2014 avant de divorcer en 2022. Ils ont quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm.

Kanye West se trouvait à New York au moment des faits et avait interrompu une prestation après avoir appris que son épouse avait été victime d’une urgence familiale.

Une affaire jugée près de neuf ans après

Kim Kardashian avait témoigné devant la justice française en mai 2025, décrivant cette nuit comme l’une des expériences les plus terrifiantes de sa vie. Les accusés étaient jugés plusieurs années après les faits, certains étant alors âgés de plus de 60 ans.

Le 23 mai 2025, huit personnes avaient été reconnues coupables de leur implication dans le braquage. Aomar Aït Khedache, présenté comme l’un des principaux organisateurs, avait reçu la peine la plus lourde, soit huit ans de prison dont cinq avec sursis, sans toutefois retourner en détention en raison du temps déjà passé en détention provisoire.

Près de dix ans après les faits, le butin reste largement introuvable : un seul objet volé, une croix en diamant, avait été retrouvé.