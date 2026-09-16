ChatGPT résout un problème mathématique vieux de 90 ans

L’intelligence artificielle a franchi un nouveau cap dans le domaine des mathématiques. Dans une vidéo publiée sur X par Europe 1, le docteur Laurent Alexandre est revenu sur l’annonce d’OpenAI concernant le problème de Navier-Stokes. Le médecin et essayiste affirme que l’IA a trouvé une solution en 88 heures, après près de 90 ans de recherches mathématiques. OpenAI a effectivement annoncé le 8 septembre avoir produit une solution à ce problème grâce à un système interne composé de milliers d’agents d’intelligence artificielle. La preuve reste toutefois soumise à une vérification indépendante avant toute validation officielle.

Le problème de Navier-Stokes porte sur les équations utilisées pour décrire le mouvement des fluides, comme l’eau ou l’air. Les mathématiciens cherchent notamment à déterminer si certaines solutions en trois dimensions existent et restent régulières ou peuvent développer une singularité. Le problème fait partie des sept « problèmes du millénaire » sélectionnés en 2000 par le Clay Mathematics Institute, qui offre un prix d’un million de dollars pour chacun. Il résiste aux chercheurs depuis plusieurs décennies et constitue l’un des grands défis de la recherche mathématique contemporaine… Ou, tout du moins, constituait.

Une performance réalisée en quelques jours

Selon OpenAI, près de 10.000 agents ont travaillé simultanément sur ce problème. Ils auraient produit leur résolution en environ 88 heures, avant qu’une formalisation et une vérification avec le système Lean ne nécessitent 17 heures supplémentaires. L’entreprise précise avoir utilisé environ 2,7 millions de messages et 130 milliards de tokens pour cette seule recherche. OpenAI ne réclame pas, à ce stade, le prix du Clay Mathematics Institute. L’institut a pour sa part indiqué que le processus d’évaluation d’une éventuelle solution est volontairement long et qu’une proposition doit notamment être publiée puis recevoir une validation de la communauté mathématique.

Des progrès fulgurants qui alimentent les inquiétudes

L’épisode Navier-Stokes illustre les progrès rapides réalisés par l’IA dans des domaines autrefois considérés comme difficiles d’accès aux machines et intelligences autres que l’intellignece humaine. Mais cette évolution nourrit aussi des interrogations. Des mathématiciens s’inquiètent du manque de transparence, de l’utilisation éventuelle de travaux existants et de la place croissante des systèmes automatisés dans la recherche.

Vingt-cinq médaillés Fields ont récemment appelé à davantage de prudence sur ces pratiques. Parmi les autres préoccupations associées à l’IA, on retrouve aussi la consommation énergétique des infrastructures et les risques liés à des IA toujours plus autonomes. Depuis quelques jours, des discours alarmistes fleurissent sur les réseaux sociaux, annonçant l’arrivée prochaine de l’intelligence artificielle autonome et la fin possible de l’Humanité dans les dix ans à venir.



