L’Afrique lancera sa propre agence de notation le 7 octobre à Maurice

L’Afrique lancera l’Africa Credit Rating Agency (AfCRA) le 7 octobre 2026 à Port-Louis, à Maurice. La Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (APRM) affichent cette date dans leur calendrier officiel.

La nouvelle agence aura pour mission d’évaluer la capacité des États, des collectivités territoriales et des entreprises africaines à honorer leurs engagements financiers. Elle doit fonctionner indépendamment de l’Union africaine, avec un modèle reposant sur le secteur privé et ses propres ressources financières.

Le projet a été évoqué cette semaine à l’Assemblée générale de l’ONU par Netumbo Nandi-Ndaitwah. La présidente de la Namibie a défendu la création d’un outil africain destiné à renforcer la place du continent dans les mécanismes financiers internationaux.

Une agence indépendante de l’Union africaine

L’AfCRA n’aura pas pour mission d’attribuer systématiquement de meilleures notes aux emprunteurs africains. Son indépendance fait partie des principes retenus pour son fonctionnement. Les promoteurs du projet cherchent ainsi à garantir la crédibilité de ses évaluations auprès des investisseurs et des régulateurs.

L’agence devra élaborer ses analyses en tenant compte des caractéristiques économiques des pays qu’elle évaluera. Selon l’APRM, ses notes pourront concerner les États, les administrations infranationales et les entreprises. Les investisseurs disposeront ainsi d’une source supplémentaire pour apprécier le risque de crédit sur le continent.

La création de l’AfCRA résulte d’un processus engagé plusieurs années auparavant. Dès 2017, l’APRM avait reçu un mandat de l’Union africaine pour accompagner les États membres dans leurs relations avec les agences de notation. En juillet 2024, les instances de l’organisation ont ensuite approuvé la création d’une agence africaine reposant sur des capitaux privés et destinée à assurer son propre financement.

Les méthodes des grandes agences contestées

Des gouvernements et institutions africaines critiquent depuis plusieurs années certaines évaluations produites par les grandes agences internationales. Ils estiment que des particularités des économies africaines ne sont pas toujours suffisamment prises en compte dans l’analyse du risque et que certaines dégradations peuvent augmenter les coûts d’emprunt.

Une étude publiée en 2023 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) estimait que des notations jugées plus objectives pourraient permettre aux pays africains d’économiser jusqu’à 74,5 milliards de dollars. Ce montant combinait une estimation des intérêts supplémentaires payés et des financements auxquels certains pays auraient pu accéder. Il ne représente donc pas une économie garantie par la création de l’AfCRA.

L’agence africaine viendra compléter un marché dominé à l’échelle internationale par Moody’s, S&P Global Ratings et Fitch Ratings. Les documents officiels relatifs à l’AfCRA ne prévoient pas le remplacement de ces trois acteurs sur le continent.

Maurice accueillera le siège de l’agence

Le choix de Maurice pour accueillir le siège de l’AfCRA a été annoncé en septembre 2025 après une procédure de sélection. Des structures régionales dans d’autres pays africains ont également été envisagées.

Avant de pouvoir émettre ses propres notes de crédit, l’agence doit satisfaire aux exigences réglementaires applicables à son activité à Maurice. Son installation dans le pays avait ainsi été accompagnée d’étapes liées à son enregistrement et à l’obtention des autorisations nécessaires auprès du régulateur financier mauricien.

Le lancement prévu le 7 octobre constitue la prochaine étape du projet. L’AfCRA doit alors rejoindre le marché de la notation avec l’objectif de fournir aux États, aux entreprises et aux investisseurs une source africaine supplémentaire d’évaluation du risque de crédit.