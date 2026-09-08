Le Bénin prépare un mémorandum d'entente avec la BAII, six secteurs déjà ciblés

Une délégation de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures a été reçue ce mardi 8 septembre 2026 au Palais de la Marina par le président Romuald Wadagni. Un Mémorandum d’entente entre l’institution et le pays doit être signé au cours de ce séjour, selon les informations disponibles.

Cette visite s’ajoute à une série d’initiatives par lesquelles le Bénin continue de renforcer ses partenariats économiques depuis le début de l’année 2026. En janvier, le Bénin-Nigeria Business Forum a permis la signature d’un protocole d’accord entre l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) et la Nigerian Investment Promotion Commission. En juillet, le pays a lancé avec le Groupe de la Banque mondiale un nouveau Cadre de partenariat pays portant sur la période 2026-2036. Des échanges ont également été engagés avec l’agence brésilienne ApexBrasil autour d’un partenariat économique opérationnel. La visite de la présidente de la BAII reflète la continuité de ces démarches.

Un accord tourné vers le financement d’infrastructures

Ce texte doit poser les bases d’une coopération renforcée entre le Bénin et la BAII, connue également sous son sigle anglais AIIB. L’objectif affiché consiste à mobiliser des ressources pour financer des projets liés à la croissance et à la transformation économique du pays. La banque, créée en 2016 à l’initiative de la Chine et aujourd’hui forte de plus de cent pays membres, s’est jusqu’ici surtout concentrée sur des projets en Asie ; un engagement au Bénin traduit donc un mouvement d’élargissement de son périmètre d’action vers l’Afrique de l’Ouest.

Six secteurs déjà identifiés

Les discussions entre les deux parties ont permis de dégager plusieurs domaines prioritaires. Les énergies renouvelables, les infrastructures portuaires et routières, le transport, les aéroports ainsi que l’agriculture durable comptent parmi les six secteurs retenus pour approfondir cette coopération. La présidente de la BAII, Madame Zou Jiayi, a présenté ces pistes comme des leviers susceptibles d’accompagner l’agenda national de développement du Bénin.

À l’issue de son audience avec le président de la République, Romuald Wadagni, la responsable de la banque a livré ses premières impressions sur le pays. « C’est la première fois que je viens au Bénin. J’ai été très impressionnée par la propreté et la beauté de la ville et, plus important encore, par le rythme soutenu de son développement », a-t-elle déclaré à la presse. Elle a précisé avoir eu, avec le chef de l’État, des échanges qu’elle a qualifiés de « particulièrement constructifs », au cours desquels lui ont été exposés le programme de développement du pays pour les sept prochaines années ainsi que la vision Alafia Bénin 2060.

Une délégation de haut niveau

Zou Jiayi effectuait sa première visite au Bénin à la tête d’une délégation comprenant Yong Zhou, chef de son cabinet, Rajat Misra, directeur général chargé de la clientèle du secteur public, et Andres Pizarro, responsable de la clientèle du secteur public. Côté béninois, la rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Économie et des Finances, Aristide Medenou, et du ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, Hugues Oscar Lokossou. La signature attendue du Mémorandum d’entente intervient au moment où le gouvernement béninois table sur une croissance économique de 7,5 % pour l’année en cours.