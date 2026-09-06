Léon XIV appelle à « mettre fin à la violence » en Ukraine et espère la reprise des négociations

Léon XIV a publié dimanche un message appelant à cesser les combats en Ukraine, plus de quatre ans après le début de la guerre. Sur son compte X, le souverain pontife a affirmé que son cœur restait uni à la souffrance du peuple ukrainien, plongé selon lui dans l’angoisse depuis des années.

Un appel à la reprise du dialogue

Dans sa publication, le pape a renouvelé son appel à mettre fin à la violence, stopper les destructions et ouvrir les cœurs au dialogue et à la paix. Il a exprimé l’espoir que les efforts engagés ces derniers jours pour relancer les pourparlers portent des résultats concrets et laissent une place à la diplomatie. Le pontife a conclu son message en invitant les fidèles à prier ensemble pour que la concorde l’emporte dans tous les conflits à travers le monde.

Depuis son élection en mai 2025, le dossier ukrainien occupe une place centrale dans l’agenda diplomatique du pontife américain. Il s’est entretenu à plusieurs reprises avec les dirigeants concernés, échangeant directement avec Vladimir Poutine par téléphone début juin 2025, avant de recevoir à trois reprises le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une première fois dans sa résidence d’été de Castel Gandolfo en juillet, puis à nouveau en décembre. Le Vatican avait alors mis sa disponibilité en avant pour héberger d’éventuels pourparlers entre les deux belligérants.

Une médiation discrète héritée du pontificat précédent

Cette implication du Saint-Siège dans le dossier ukrainien fait suite à un travail engagé bien avant l’arrivée de Léon XIV. Depuis le déclenchement de la guerre en 2022, le Vatican agit en coulisses pour obtenir des échanges de prisonniers et faciliter le retour d’enfants ukrainiens séparés de leurs familles. Cette diplomatie discrète, confiée à l’époque au cardinal Matteo Zuppi, n’avait produit que des avancées limitées, selon les autorités de Kiev.

En janvier dernier, alors que des frappes russes visaient plusieurs villes ukrainiennes en pleine vague de froid, le pape avait déjà pris la parole pour dire sa proximité avec les victimes civiles, redoutant que la poursuite du conflit n’éloigne durablement toute perspective de paix durable. Ce message coïncidait avec la tenue de pourparlers rassemblant Kiev, Moscou et Washington aux Émirats arabes unis, présentés comme les premiers échanges directs fondés sur un plan américain de règlement du conflit.

Quelques mois plus tard, en avril, Léon XIV avait élargi son propos en associant l’Ukraine à d’autres foyers de tension, plaidant pour la fin des combats au Liban et au Soudan dans le même mouvement. Ce nouvel appel du week-end s’ajoute à une série continue d’interventions publiques sur la paix en Ukraine depuis le début du pontificat, entamé il y a un peu plus d’un an.