Après les géants français, la Russie place les actifs de l'allemand Metro sous administration temporaire

Deux décrets en onze jours ont suffi pour étendre à une nouvelle enseigne européenne l’administration temporaire en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a signé le 28 septembre un texte qui place les actifs russes du distributeur allemand Metro sous administration temporaire. Le 17 septembre, il avait déjà visé Auchan, Leroy Merlin et FM Logistic, trois groupes français, ainsi que le suisse Nestlé. Metro avait maintenu ses magasins russes après le début de la guerre en Ukraine.

Le texte prend effet dès sa publication sur le portail officiel, d’après RIA Novosti. Il cite 100 % des parts de Metro Warehouse Noguinsk, détenues par la filiale néerlandaise Metro Cash & Carry Russia, et la société Retail Property 5, propriété de Metro Retail Real Estate. Selon Vedomosti, l’administration touche aussi la société qui exploite les magasins. La filiale russe a réalisé environ 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

Le décret du 17 septembre couvrait 16 entités juridiques, d’après Retail Life. Il englobait 100 % d’**Ashan**, la filiale russe d’Auchan, détenues par Sogepar (France) et Meelakker (Pays-Bas), selon Mail.ru Finance. Il incluait aussi Le Monlid, l’entité russe de Leroy Merlin qui opère sous la marque Lemana Pro, ainsi que trois sociétés de FM Logistic, d’après Expert. Avant 2022, cet opérateur logistique possédait 22 entrepôts en Russie.

Un administrateur issu de Metro, contrairement aux cas français

Les actifs de Metro passent à UK Torg Rus, dirigée par Johannes Maria Tolay. Ce dernier dirige déjà la filiale russe du groupe depuis avril 2023, et aucun changement de direction n’a eu lieu pour l’instant. Les cas français relèvent d’un autre schéma : ils ont été confiés à L.E.V. Management, société enregistrée à Moscou en octobre 2024, dotée de 15 000 roubles de capital et d’un seul salarié en 2025, d’après Klerk. Son directeur général, Andreï Krayouchkine, est en poste depuis le 10 septembre, et ses propriétaires ne sont pas divulgués.

Metro assure à Vedomosti que ses obligations envers fournisseurs, clients et employés restent honorées. Le groupe justifie la mesure par la sécurité de ses salariés et de ses infrastructures, et se présente comme une « infrastructure d’importance critique ». La filiale russe indique que magasins et ventes en ligne fonctionnent normalement.

Les deux décrets de septembre complètent une liste annexée au décret du 25 avril 2023, selon Agroinvestor et Retail.ru, ce dernier ajoutant pour Metro un point 83. Pour le décret du 17 septembre, le Kremlin a invoqué l’appartenance des sociétés à des pays qualifiés d’« inamicaux ». Dmitri Medvedev a estimé en septembre qu’il fallait « aller plus loin » sur ce dossier, selon Vedomosti.