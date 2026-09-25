Léon XIV en France : 46 ans après Jean-Paul II, le pape retourne à l’UNESCO avec l’IA au programme

Le pape Léon XIV doit se rendre ce vendredi 25 septembre au siège de l’UNESCO, à Paris, pour parler des défis posés par l’intelligence artificielle. Aucun pape n’avait effectué une telle visite dans l’institution depuis Jean-Paul II, il y a 46 ans.

Le souverain pontife a commencé sa première journée en France par une arrivée à Paris-Orly prévue à 10 heures, après avoir quitté Rome à 7 h 50. Son programme prévoyait ensuite une rencontre à l’Élysée avec le président Emmanuel Macron, puis avec des représentants des institutions françaises, de la société civile et du corps diplomatique.

L’intelligence artificielle au programme de la rencontre

À 15 heures, Léon XIV doit rejoindre le siège parisien de l’UNESCO et y prononcer une allocution. L’organisation a choisi de consacrer cette journée aux conséquences du développement rapide de l’intelligence artificielle sur plusieurs secteurs de la société. Les échanges doivent porter sur l’éducation, l’information et la création, ainsi que sur les règles éthiques susceptibles d’accompagner ces technologies.

La rencontre doit aussi réunir différentes générations et professions autour de ces questions. Un forum destiné à la jeunesse est organisé dans la matinée, avant la cérémonie à laquelle participe le pape. Le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, doit également prendre part à cette séquence.

Les discussions prolongent un travail déjà engagé par l’organisation internationale. En 2021, les États membres de l’UNESCO ont adopté un texte établissant des principes communs pour encadrer les usages de l’intelligence artificielle. Le Saint-Siège et l’organisation prévoient désormais d’approfondir leur coopération sur ce sujet.

La précédente visite d’un pape remonte à 1980

Le retour d’un souverain pontife au siège de l’UNESCO constitue aussi un fait historique. La dernière visite de ce type remonte à 1980, lorsque Jean-Paul II avait pris la parole devant l’institution lors d’un déplacement en France. L’UNESCO souligne qu’aucun de ses successeurs n’y était revenu depuis.

Quarante-six ans séparent donc les deux déplacements. Les sujets abordés ont évolué : les technologies numériques et leurs conséquences occupent désormais une place importante dans les débats internationaux sur l’éducation, la culture et l’accès à l’information.

La visite intervient aussi alors que Léon XIV a consacré une partie de son enseignement aux effets des nouvelles technologies. L’UNESCO rapproche les discussions organisées vendredi de son encyclique Magnifica Humanitas, dans laquelle sont abordées les conséquences du progrès technologique sur la capacité des générations futures à conserver leur indépendance intellectuelle et leur esprit critique.

Notre-Dame et le Stade de France après l’UNESCO

La journée doit se poursuivre avec un parcours public dans les rues de Paris. Le programme prévoit ensuite, à 17 h 15, des vêpres à Notre-Dame de Paris avec des membres du clergé et des personnes consacrées. À 21 heures, Léon XIV doit participer à une veillée avec les jeunes au Stade de France, à Saint-Denis. Son voyage se poursuivra samedi à Lourdes, avant une dernière étape à Metz lundi et un retour à Rome dans la soirée.