Randrianirina reçu par Macron : la Russie s'invite en silence dans les discussions à l'Élysée

Emmanuel Macron a reçu Michaël Randrianirina au palais de l’Élysée jeudi 10 septembre, en marge du Sommet international sur l’espace organisé à Paris. Contrairement à leur première rencontre du 24 février dernier, aucun communiqué conjoint n’a été publié à l’issue de cet entretien.

Ce silence tranche avec les usages diplomatiques habituels entre les deux capitales. Il intervient alors que Madagascar multiplie depuis plusieurs mois les gestes de rapprochement avec Moscou, un scénario qui rappelle celui déjà observé avec plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel, ont rompu leurs partenariats militaires avec Paris entre 2020 et 2023 avant de se tourner vers la Russie, qui y a consolidé sa présence sécuritaire et diplomatique par des livraisons d’armes, des formations militaires et des sommets ministériels réguliers. Ce précédent sahélien éclaire ce qui se joue aujourd’hui dans l’océan Indien.

Un dialogue politique maintenu malgré les tensions

La rencontre du 10 septembre est la deuxième entre les deux chefs d’État depuis l’arrivée au pouvoir du colonel Randrianirina en octobre 2025. Selon la présidence malgache, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment le projet hydroélectrique de Volobe, en suspens depuis une dizaine d’années. Les discussions ont également abordé les infrastructures, la sécurité et la défense.

Ce dialogue se poursuit alors que les relations entre les deux pays se sont sensiblement dégradées au printemps. Guy Baret, ancien militaire français reconverti dans le recouvrement de dettes, est détenu depuis le 16 avril à la maison de force de Tsiafahy. La justice malgache lui reproche d’avoir cherché à provoquer des coupures d’électricité en visant le réseau énergétique national, ainsi que d’avoir hébergé des personnes recherchées. Un officier de l’armée malgache, le colonel Patrick Rakotomamonjy, est soupçonné d’avoir orchestré l’opération avec lui. Quelques jours plus tard, Antananarivo a déclaré persona non grata un agent de l’ambassade de France, une décision qui a conduit Paris à convoquer le chargé d’affaires malgache. Le ministère français des Affaires étrangères a alors rejeté catégoriquement toute accusation de déstabilisation du régime.

Des accords tous azimuts avec Moscou

Parallèlement à cette crispation avec Paris, Madagascar a accéléré ses discussions avec la Russie. Le président Vladimir Poutine avait déjà reçu Randrianirina à Moscou le 20 février, pour une rencontre portant sur une coopération élargie à plusieurs secteurs. Début avril, l’île a réceptionné une troisième livraison d’équipements militaires russes, dont des véhicules blindés BMP-3, remis lors d’une cérémonie au camp d’Ivato.

En mai, le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a annoncé, en marge d’une conférence sur la sécurité à Moscou, la création prochaine d’une zone économique commune entre les deux pays, avec un premier chantier consacré aux capacités de stockage d’hydrocarbures. Une délégation militaire russe d’une quarantaine de personnes, conduite par le général Andrey Vladimirovich Andreyeyv, s’est aussi rendue à Antananarivo pour une rencontre stratégique avec le président malgache.

Volobe, dossier test de la relation franco-malgache

Le projet de centrale hydroélectrique de Volobe reste le principal point concret de la relation avec Paris. Emmanuel Macron avait annoncé, lors de sa visite à Madagascar en avril 2025, l’entrée du groupe Électricité de France au capital du projet. Les négociations sur le tarif du kilowattheure et la durée de la concession se poursuivent, sans accord finalisé à ce jour.

Après sa visite à l’Élysée, Randrianirina s’est rendu à Bruxelles pour évoquer le même dossier avec le Premier ministre belge Bart De Wever, confirmant la stratégie de diversification des partenaires engagée par Antananarivo depuis plusieurs mois.