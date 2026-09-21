Mbappé en 9 : Cristiano Ronaldo avait-il vraiment vu juste ?

En février 2025, Cristiano Ronaldo estimait que Kylian Mbappé devait apprendre à jouer davantage comme un véritable numéro 9. Dix-neuf mois plus tard, le Français occupe toujours une place centrale dans l’attaque du Real Madrid. Ses performances montrent qu’il a bien évolué dans l’axe, mais aussi qu’il n’a jamais renoncé aux qualités qui ont fait de lui un joueur de côté.

Le conseil de Ronaldo

Lorsque Cristiano Ronaldo évoquait Kylian Mbappé en février 2025, le Français cherchait encore ses repères au Real Madrid. Pour le Portugais, son nouveau coéquipier devait davantage s’adapter au poste d’avant-centre.

Cristiano Ronaldo s’appuyait alors sur sa propre trajectoire. Arrivé au Real comme joueur de côté, il avait progressivement développé un jeu beaucoup plus axial, jusqu’à devenir un redoutable finisseur. Il estimait donc que Mbappé pouvait suivre une évolution comparable.

« Si j’étais au Real Madrid, j’apprendrais à Mbappé à jouer en 9. Parce que je n’étais pas un attaquant de pointe moi-même. Je me suis habitué à jouer comme attaquant. Les gens oublient que j’ai joué dans le couloir.», expliquait-il, en rappelant qu’il n’était lui-même pas un pur avant-centre au début de sa carrière.

Mbappé a progressivement pris l’axe

Depuis, la situation a évolué. Mbappé est désormais installé dans un rôle beaucoup plus axial au Real Madrid. Lors du derby contre l’Atlético de Madrid, le 20 septembre 2026, il figurait encore en position d’avant-centre dans le dispositif madrilène. Cette évolution s’accompagne d’une efficacité offensive importante. Durant la saison 2025-2026, le Français a inscrit 42 buts en 44 rencontres avec le Real Madrid, selon les données de la saison.

Le début de l’exercice 2026-2027 confirme cette capacité à peser dans l’axe. Mbappé a notamment signé un triplé contre la Real Sociedad le 26 août, participant largement à la victoire 4-1 du Real Madrid. Sur ce point, le conseil de Ronaldo semble donc avoir trouvé un écho dans la trajectoire du Français. Mbappé a développé sa capacité à occuper la surface et à multiplier les appels dans l’axe.

Un 9, mais pas un avant-centre classique

Il serait toutefois réducteur de considérer que Mbappé est devenu un « pur 9 ». Même lorsqu’il évolue dans l’axe, le Français conserve ses réflexes de joueur de côté. Il peut décrocher, se déporter vers la gauche, attaquer la profondeur ou provoquer balle au pied. Son explosivité reste une arme essentielle de son jeu.

C’est d’ailleurs là que la comparaison avec Ronaldo devient intéressante. Le Portugais avait lui-même expliqué qu’il n’était pas un véritable avant-centre à ses débuts. Son évolution ne l’avait pas obligé à abandonner toutes ses qualités de joueur de côté.

Mbappé semble suivre une trajectoire comparable, mais avec son propre style. Il apprend à jouer en 9 sans cesser d’être Mbappé.

Ronaldo avait-il vraiment vu juste ?

Les éléments actuels permettent donc d’apporter une réponse nuancée. Oui, Ronaldo avait vu juste sur la nécessité pour Mbappé de développer davantage son registre d’avant-centre. Le Français occupe aujourd’hui régulièrement l’axe et son rendement devant le but confirme qu’il peut y être extrêmement efficace.

Mais le Portugais n’avait pas nécessairement raison s’il fallait comprendre son conseil comme la nécessité de transformer Mbappé en avant-centre traditionnel. Le derby perdu 2-1 contre l’Atlético le 20 septembre rappelle d’ailleurs qu’occuper l’axe ne suffit pas toujours à garantir l’influence offensive d’un joueur.

Ronaldo avait donc vu juste sur l’évolution nécessaire, mais Mbappé a choisi sa propre manière de devenir un numéro 9. Son adaptation ne consiste pas à effacer le joueur de côté qu’il était, mais à ajouter au buteur qu’il est devenu une nouvelle dimension de son jeu.