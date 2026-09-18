Ballon d’Or 2026 : après la polémique Mbappé, Dembélé mise sur Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia a reçu le soutien d’Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or 2026. Le tenant du titre français estime que l’attaquant géorgien mérite le trophée après une saison marquée par ses performances décisives avec le Paris Saint-Germain.

Cette prise de position intervient après les échanges médiatiques entre Dembélé et Kylian Mbappé autour du prestigieux trophée. Le joueur du Real Madrid avait revendiqué ses ambitions pour la récompense, tandis que le Parisien avait répondu en expliquant qu’il n’avait jamais été « l’élu ».

Dembélé choisit Kvaratskhelia

Interrogé avec Kvaratskhelia dans une interview accordée à Ligue 1+, Dembélé a refusé de se présenter comme son propre favori. Le Français explique qu’il préfère retenir les succès collectifs et les titres remportés avec ses partenaires plutôt que de se mettre personnellement en avant. Lorsqu’il doit désigner un joueur pour le Ballon d’Or, son choix se porte alors sur son coéquipier. « Je serais très content que Khvicha remporte le Ballon d’Or, parce qu’il le mérite aussi. Sa dernière saison a été exceptionnelle », a déclaré Dembélé.

Le lauréat 2025 va encore plus loin dans son hommage. « Pour moi, Kvaratskhelia est actuellement le meilleur joueur du monde », affirme-t-il, avant d’estimer que le géorgien mériterait donc de recevoir le trophée. La situation est particulière puisque Kvaratskhelia ne renvoie pas l’ascenseur pour le même candidat : dans cet entretien croisé, le géorgien a choisi Dembélé lorsqu’il a été invité à désigner son propre favori. Les deux joueurs se retrouvent ainsi à défendre mutuellement leur candidature.

Dix buts et six passes en Ligue des champions

Le choix de Dembélé repose sur un bilan européen particulièrement solide. Kvaratskhelia a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 16 rencontres de Ligue des champions 2025-2026. L’UEFA l’a ensuite désigné joueur de la saison de la compétition. Son influence a été particulièrement forte dans la phase à élimination directe.

L’UEFA indique qu’il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives dans cette partie de la compétition, soit dix contributions directes. Il a aussi été désigné joueur du match lors des deux confrontations contre Chelsea en huitièmes de finale et lors du quart de finale aller face à Liverpool. Face au Bayern Munich en demi-finale aller, il a signé un doublé dans une rencontre remportée 5-4 par Paris. En finale contre Arsenal, il a obtenu le penalty transformé par Dembélé, avant que le PSG ne s’impose aux tirs au but et conserve sa couronne européenne.

Un argument européen pour le Ballon d’Or

Le bilan de Kvaratskhelia lui fournit donc plusieurs arguments dans la course au trophée : une deuxième Ligue des champions consécutive avec le PSG, dix buts et six passes décisives dans la compétition, ainsi que le titre individuel de meilleur joueur de cette édition. Son total de dix buts le place au troisième rang des buteurs de la compétition, derrière Kylian Mbappé et Harry Kane, tandis que ses six passes décisives le classent également parmi les meilleurs passeurs. Ces performances expliquent pourquoi le PSG a choisi de concentrer sa campagne autour de Dembélé et Kvaratskhelia pour le Ballon d’Or 2026. Le vote étant ouvert depuis septembre, le Géorgien dispose désormais d’un argument supplémentaire avec le soutien public du dernier lauréat.