Niger : la Garde Nationale muscle ses rangs avec 1317 recrues face aux « menaces transnationales »

Un contingent de 1317 nouvelles recrues a rejoint mardi 8 septembre les rangs de la Garde Nationale du Niger, à l’issue de huit mois de formation. La cérémonie de sortie s’est tenue au centre d’instruction de Hamdallaye, en présence de la hiérarchie militaire et de représentants du ministère de l’Intérieur.

Un contingent majoritairement masculin mais renforcé de 63 femmes

Ce contingent 2026, issu d’un recrutement direct par voie de concours, se compose de 2 officiers collatéraux, 70 sous-officiers collatéraux, 2 agents de la Douane et 1243 gardes nationaux, dont 63 femmes. Le Colonel-major Ahmed Sidien, Haut Commandant de la Garde Nationale, a présidé la cérémonie au nom du ministre d’État de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, le Général de Division Mohamed Toumba.

Devant les jeunes recrues, le Haut Commandant a rappelé l’étendue de leurs nouvelles responsabilités : « votre statut de garde national vous impose l’impérieux devoir d’œuvrer inlassablement à la sauvegarde et au renforcement de la souveraineté de notre État », aurait-il déclaré, selon les propos rapportés lors de la cérémonie. Il les a également appelées à cultiver l’esprit de corps et la coordination avec les autres forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à rester fidèles aux idéaux de la République.

Une vigilance exigée face à des menaces jugées « transnationales »

Le Colonel-major Sidien a insisté sur la nature évolutive des dangers auxquels ces nouveaux gardes devront répondre. Il a évoqué des menaces « versatiles, transnationales et globales », appelant les recrues à faire preuve d’une vigilance constante et à intervenir avec promptitude et professionnalisme en toute circonstance. Le Haut Commandant a par ailleurs salué, au nom du ministre Toumba, le soutien apporté par le Président de la République à la formation des forces de défense et de sécurité, présentée comme un pilier de la souveraineté du pays.

Une institution vieille de plus de six décennies

Créée en 1963 sous le nom de Garde Républicaine avant de prendre sa dénomination actuelle en 2011, la Garde Nationale du Niger constitue l’un des corps paramilitaires les plus anciens du pays, avec des effectifs aujourd’hui estimés à plusieurs milliers d’hommes déployés en priorité dans les zones rurales et frontalières.

Cette sortie de promotion intervient dans un cadre de mobilisation des forces de sécurité nigériennes. Le 3 mars 2026, le Conseil des ministres a adopté un décret portant réorganisation du ministère de la Défense nationale, afin de doter le pays d’un dispositif militaire plus rationnel. Sur le terrain, les Forces de Défense et de Sécurité ont multiplié les opérations, à l’image de Niya et Garkouwa, qui ont permis la neutralisation de plusieurs terroristes et l’interpellation de 35 complices entre mars et avril dans l’ouest et le nord du pays. Après les attaques ayant visé la Base Aérienne 101 et l’Aéroport International Diori Hamani en janvier, puis la base aérienne de Tahoua en mars, les autorités ont également renforcé les dispositifs de contrôle autour des infrastructures jugées sensibles. Le déploiement de ce nouveau contingent de la Garde Nationale vient ainsi renforcer les moyens déjà déployés sur le terrain, dans la continuité des efforts engagés depuis 2023 pour consolider la sécurité du pays.