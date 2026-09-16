Nigeria : l'armée réceptionne cinq hélicoptères quelques jours après une livraison américaine

Cinq hélicoptères ont rejoint la flotte de la Force aérienne nigériane, dont trois AW-109 Trekker posés à Lagos le 15 septembre 2026, aux côtés de deux H-125 réceptionnés au préalable. Cette livraison intervient cinq jours après un envoi de matériel militaire américain à la même force aérienne, le 10 septembre, marquant une nouvelle étape dans l’intensification de la coopération sécuritaire du Nigeria avec ses partenaires occidentaux.

Une flotte livrée en deux temps

D’après le porte-parole de la Force aérienne nigériane (NAF), le commodore de l’air Ehinmen Ejodame, cité dans un communiqué diffusé mardi, ce trio d’AW-109 ne représente qu’une partie d’une acquisition totale de dix appareils passée par le gouvernement fédéral auprès de l’industriel italien Leonardo Helicopters. Les sept autres unités sont attendues d’ici la fin 2026. Les deux H-125, eux, sortent des chaînes du constructeur européen Airbus Helicopters et avaient été intégrés à la force aérienne en amont de cette nouvelle réception.

Ce marché de dix Trekker avait été conclu fin 2024, parallèlement à un second contrat portant sur 24 appareils M-346 à vocation d’entraînement et d’attaque légère — l’ensemble formant un partenariat industriel avec Leonardo visant la refonte progressive du parc aérien du pays.

Une livraison américaine quelques jours plus tôt

Le 10 septembre, un avion de transport C-17 de l’US Air Force avait acheminé du matériel militaire à la Force aérienne nigériane, dans le cadre d’un accord de vente militaire étrangère entre Abuja et Washington. Cette opération faisait suite à plusieurs mois de rapprochement entre les deux capitales : en août, des forces nigérianes et américaines avaient conduit un entraînement conjoint sur les systèmes de drones à Bauchi, tandis qu’en mai, le conseiller à la sécurité nationale Nuhu Ribadu s’était rendu à Washington pour des discussions de haut niveau, suivies d’une opération coordonnée contre des combattants du groupe État islamique dans le bassin du lac Tchad. La succession de ces deux livraisons, l’une américaine et l’autre italienne, confirme la volonté du gouvernement fédéral de diversifier ses fournisseurs pour reconstituer rapidement ses capacités aériennes.

Un renforcement présenté comme une priorité opérationnelle

Le communiqué de la NAF précise que cette arrivée d’hélicoptères s’accompagne d’une volonté du gouvernement fédéral d’accélérer la modernisation des capacités de puissance aérienne du pays. L’objectif affiché est de renforcer la réponse des forces armées face aux défis de sécurité contemporains, dans un cadre marqué par les exactions de Boko Haram, de la province ouest-africaine de l’État islamique (ISWAP) et de groupes armés actifs dans le nord-ouest du pays.

Les AW-109 Trekker, appareils bimoteurs polyvalents, sont destinés à des missions de recherche et sauvetage au combat, de transport tactique et d’évacuation médicale. Deux exemplaires du même modèle avaient déjà été intégrés à la flotte de la NAF en mai 2025, tandis que la Marine nigériane dispose de son côté de plusieurs unités similaires depuis 2023 et 2024, utilisées notamment pour des missions de transport VIP et de surveillance maritime.

Les sept AW-109 restants, ainsi que les premiers appareils M-346 commandés dans le même contrat, doivent progressivement arriver au Nigeria d’ici fin 2026, selon le calendrier communiqué par Leonardo lors de la signature de l’accord.