Rubio et Lavrov se rencontrent à New York, Kiev propose une trêve sur l’énergie

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se sont rencontrés ce mercredi 23 septembre 2026 à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Les deux responsables ont notamment évoqué la guerre en Ukraine et les perspectives de discussions entre Moscou et Kiev. Cette rencontre intervient alors que Volodymyr Zelensky a proposé, la veille, une trêve sur les infrastructures énergétiques. Le président ukrainien souhaite que la Russie cesse de viser les réseaux électriques et les installations énergétiques ukrainiennes en échange d’un arrêt des attaques ukrainiennes contre les infrastructures russes du même secteur alors que l’hiver pointe le bout de son nez.

Cette réunion entre Rubio et Lavrov intervient alors que les contacts diplomatiques entre Washington et Moscou restent limités, l’administration américaine étant échaudée par ce conflit qu’elle n’arrive pas à conclure malgré d’importants efforts de négociations. On se souvient notamment que les deux responsables se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis le retour du président Trump à la Maison-Blanche.

Malgré cette bonne volonté, le Kremlin a toujours estimé que les conditions ne sont pas réunies pour reprendre des négociations directes avec Kiev. Moscou affirme malgré tout rester ouvert au dialogue. La rencontre de New York doit permettre aux deux diplomates de faire le point sur la situation et sur les éventuelles pistes de désescalade.

Une trêve énergétique proposée par Kiev

Dans la droite lignée de ces échanges, Kiev continue de pousser en faveur d’échanges avec Moscou. Le président Zelensky a récemment proposé une trêve énergétique alors que l’hiver approche. Une demande formelle, alors que Moscou cible régulièrement les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Kiev mène de son côté des attaques contre le secteur pétrolier russe, notamment contre des raffineries.

Une installation située à Moscou a été touchée le 20 septembre. Volodymyr Zelensky affirme toutefois être prêt à suspendre ces opérations si Moscou accepte un engagement réciproque. Aucun accord n’a encore été conclu entre les deux pays. Cette question a d’ailleurs pu être abordée lors des échanges américanos-russes.

Trump rencontre Zelensky

Volodymyr Zelensky a également profité de son déplacement à New York pour rencontrer Donald Trump. Les deux hommes se sont entretenus pendant environ 40 minutes. Le président ukrainien a notamment demandé davantage de moyens de défense aérienne, dont des missiles intercepteurs Patriot pour continuer à assurer sa défense. Pour le moment, aucune réponse formelle n’a été partagée par l’administration américaine.