ONU : Macky Sall remercie Diomaye Faye et Ndayishimiye pour leur soutien à sa candidature

Macky Sall a remercié Bassirou Diomaye Faye et Évariste Ndayishimiye pour leur soutien à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Sa réaction intervient après la prise de parole du président sénégalais, jeudi 24 septembre, devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’ancien président du Sénégal a salué l’appui des deux chefs d’État. « Je remercie SEM le Président Bassirou Diomaye Faye et SEM le Président Évariste Ndayishimiye du Burundi pour leur soutien renouvelé à ma candidature au poste de secrétaire général des Nations unies », a écrit Macky Sall.

L’ancien chef de l’État a aussi évoqué les discussions organisées autour de sa candidature pendant cette séquence diplomatique. « Je me réjouis des audiences tenues à ce sujet avec le Président Bassirou Diomaye Faye, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, dans la perspective des prochaines échéances », a-t-il ajouté.

Diomaye Faye défend la candidature devant l’ONU

À la tribune de l’Assemblée générale, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé jeudi le soutien du Sénégal à son prédécesseur et demandé aux États membres d’appuyer sa candidature. Le président sénégalais a expliqué que l’organisation avait besoin d’un secrétaire général capable de dialoguer avec l’ensemble de ses membres.

Le soutien exprimé à New York prolonge donc la mobilisation diplomatique sénégalaise autour de la candidature de Macky Sall à la succession d’António Guterres.

Le président sénégalais a également défendu cette candidature lors d’un entretien accordé à RFI et France 24. Interrogé sur les perspectives de son prédécesseur, il a contesté l’idée selon laquelle ses chances seraient déjà compromises.

Le Burundi a présenté Macky Sall comme candidat

Les remerciements adressés à Évariste Ndayishimiye renvoient directement au lancement officiel de la candidature. Le Burundi a présenté Macky Sall au poste de secrétaire général le 2 mars 2026, selon les documents publiés par les Nations unies.

Cette démarche a permis l’enregistrement de sa candidature dans la procédure ouverte pour désigner le successeur d’António Guterres.

Macky Sall a ensuite participé le 22 avril au dialogue interactif organisé à l’ONU avec les candidats. Sa session, commencée à 15 heures, heure de New York, a duré 3 heures, 5 minutes et 23 secondes. L’ancien président sénégalais y a présenté sa candidature avant de répondre aux questions des délégations.

Le Conseil de sécurité intervient avant l’Assemblée générale

La désignation du prochain secrétaire général suit une procédure dans laquelle le Conseil de sécurité occupe une place déterminante. L’article 97 de la Charte des Nations unies prévoit que le secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Les cinq membres permanents — Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie — disposent chacun d’un droit de veto au Conseil. Les démarches menées autour des différentes candidatures précèdent donc cette étape décisive de la procédure. Le prochain secrétaire général doit succéder à António Guterres après l’achèvement de son second mandat à la tête de l’organisation.