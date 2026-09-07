"Panneau publicitaire ambulant" : le survêtement Emporio Armani de Diomaye Faye fait polémique

Une photo du président Bassirou Diomaye Faye en tenue de sport griffée circule massivement sur les réseaux sociaux depuis début septembre 2026. Le chef de l’État sénégalais y apparaît vêtu d’un survêtement EA7 Emporio Armani, logo visible, lors d’une journée d’embellissement organisée aux abords du stade Léopold Sédar Senghor à Dakar, en préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026.

Une critique partie d’un post viral

L’internaute Mansour, connu sous le pseudonyme MaKHTaaR sur X, est à l’origine de la polémique. Dans une publication largement relayée, il qualifie ce choix vestimentaire de « faute de goût politique » et estime que le président « risque de devenir un panneau publicitaire ambulant », selon des propos relayés par les sites Xalima et Senego. L’auteur du post reproche au chef de l’État de faire, selon lui, la promotion gratuite d’une maison de luxe étrangère.

Le message oppose ce style à celui de marques prônant la discrétion, comme Loro Piana ou Brunello Cucinelli, dépourvues de logos ostentatoires. Il appelle également le président à privilégier le savoir-faire textile sénégalais plutôt qu’une marque de sportswear occidentale.

Un précédent vestimentaire fin 2025

Ce n’est pas la première fois que la tenue du président fait débat en ligne. En décembre 2025, une chemise au col allongé et à l’encolure prononcée, portée lors d’une visite à l’évêque de Ziguinchor, avait déjà suscité des critiques similaires. Plusieurs internautes avaient alors jugé la coupe peu adaptée à la fonction présidentielle, tandis que d’autres avaient au contraire salué le style du chef de l’État, allant jusqu’à demander où se procurer la même pièce.

Un chef d’État arrivé au pouvoir en 2024

Aucune réaction n’a été publiée par la présidence sénégalaise ou par le compte X du président directement interpellé dans la publication initiale, au moment de la rédaction de cet article. Bassirou Diomaye Faye, âgé de 46 ans, est arrivé au pouvoir en mars 2024 après avoir été présenté comme le candidat de substitution d’Ousmane Sonko, alors inéligible. Élu à 44 ans, il reste le plus jeune président de l’histoire du Sénégal indépendant. Sa déclaration de patrimoine, publiée à son investiture, faisait état d’un compte bancaire de 4 millions de francs CFA et de deux véhicules d’occasion, une sobriété financière régulièrement mise en avant par ses soutiens pour montre son image de rupture avec les pratiques antérieures.