Diomaye, Macron et Macky Sall ensemble à New York : Guy Marius Sagna accuse

Le député Guy Marius Sagna a réagi mercredi 23 septembre aux images montrant Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron et Macky Sall réunis à New York pendant leur déplacement aux Nations unies. L’élu affirme que cette séquence conforte les accusations qu’il avait formulées quelques jours plus tôt sur les rapports entre les trois responsables politiques.

Guy Marius Sagna soutient que le président français aurait favorisé un rapprochement entre l’actuel chef de l’État sénégalais et son prédécesseur. Il relie cette thèse aux négociations du Sénégal avec le Fonds monétaire international (FMI), au soutien apporté à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU et aux relations entre le pouvoir actuel et l’ancien régime. Aucun document officiel rendu public sur la réunion de New York ne confirme l’existence d’un accord associant ces différents dossiers.

« Les images du trio néocolonial Emmanuel, Diomaye et Macky réuni à New York pour renforcer le pacte ci-dessus évoqué contre les intérêts du peuple sénégalais en sont une preuve », a écrit Guy Marius Sagna. Cette affirmation relève de son analyse politique de la rencontre.

Macky Sall apparaît avec Diomaye Faye et Macron

La présence de Macky Sall lors d’une partie de cette séquence est confirmée par les images diffusées mercredi. Africanews a montré l’ancien président sénégalais aux côtés de Diomaye Faye et de Macron lors de la rencontre organisée mardi à New York.

La communication initiale de la présidence sénégalaise avait surtout présenté l’événement comme un entretien entre Diomaye Faye et son homologue français. Selon les informations officielles, les deux présidents ont parlé des relations entre Dakar et Paris, de plusieurs dossiers internationaux et de la prochaine direction de l’ONU. Le compte rendu relayé par l’Agence de presse sénégalaise ne signalait pas la participation de Macky Sall à cette séquence. Sa présence intervient toutefois alors qu’un dossier le concernant directement fait partie des échanges diplomatiques : sa candidature pour prendre la direction de l’ONU après António Guterres.

Diomaye Faye soutient la candidature de Macky Sall

Les échanges institutionnels entre Diomaye Faye et son prédécesseur avaient repris publiquement avant le déplacement à New York. Le 17 juillet, l’ancien chef de l’État avait été reçu par le président à Dakar pour lui présenter sa candidature au secrétariat général des Nations unies et solliciter l’appui de son pays.

Quelques jours plus tard, les autorités sénégalaises avaient annoncé que le chef de l’État avait choisi de soutenir officiellement cette candidature. La diplomatie sénégalaise a depuis été chargée de l’accompagner auprès des partenaires étrangers.

Cette position avait été précédée d’une période plus incertaine. En mai, Diomaye Faye avait déclaré avoir appris les ambitions de Macky Sall par des dirigeants africains. Il avait également expliqué avoir reçu des sollicitations de certains de ses homologues en faveur de son prédécesseur.

Guy Marius Sagna relie la rencontre aux discussions avec le FMI

Dans son intervention, Guy Marius Sagna avance une accusation plus large. Selon lui, une intervention de Macron destinée à faciliter un financement du FMI au Sénégal aurait pour contreparties le soutien de Diomaye Faye à la candidature de Macky Sall et l’absence de poursuites contre l’ancien président. Il évoque également des rapports politiques entre l’APR et Kiiraay.

Ces accusations ne sont pas confirmées par les informations officielles disponibles. Les comptes rendus de la rencontre de New York établissent que la succession à la tête des Nations unies a été discutée. Ils ne font état d’aucun accord entre les trois hommes concernant le FMI ou d’éventuelles procédures judiciaires visant Macky Sall.