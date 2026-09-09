Paris : un ressortissant malien se fait voler un million d'euros de bijoux au Plaza Athénée

Un homme d’affaires malien a perdu près d’un million d’euros de bijoux dans la nuit de mardi à mercredi, cambriolé dans sa chambre du Plaza Athénée, l’un des palaces les plus surveillés de la capitale. Les deux hommes sont parvenus à atteindre le septième étage en s’agrippant à la façade, avant de s’introduire dans la chambre et de disparaître avec leur butin, selon des informations d’Europe 1. Le butin comprendrait notamment une montre Richard Mille, un modèle dont le prix peut dépasser 600 000 euros. Ce nouveau vol relance les interrogations sur la sécurité des grands hôtels de Paris, régulièrement ciblés par des braqueurs attirés par la clientèle fortunée qui y séjourne.

Un mode opératoire encore flou

Les circonstances précises de l’ascension restent à éclaircir. Les deux hommes seraient parvenus à grimper jusqu’au septième étage sans être repérés, avant de pénétrer dans la chambre occupée par la victime. L’enquête a été confiée à la Brigade de répression du banditisme, chargée d’exploiter les images de vidéosurveillance de l’hôtel pour identifier les suspects, actuellement en fuite. Aucune interpellation n’a été annoncée à ce stade.

Une clientèle fortunée régulièrement visée

Avenue Montaigne, où se situe le palace, concentre plusieurs enseignes de luxe et hôtels haut de gamme prisés par une clientèle internationale. Cette concentration de richesse en fait une cible récurrente pour les cambrioleurs : la bijouterie Harry Winston, installée sur la même avenue, avait déjà été délestée de plus de 80 millions d’euros de bijoux en 2008. Le secteur reste associé à certains des braquages les plus retentissants commis à Paris ces vingt dernières années.

Le souvenir du braquage de Kim Kardashian

Cette affaire rappelle un autre vol resté dans les mémoires : celui de Kim Kardashian, séquestrée et braquée en octobre 2016 dans un appartement parisien du 8e arrondissement, où des malfrats surnommés les « papys braqueurs » lui avaient dérobé environ 9 millions d’euros de bijoux. Le procès de cette affaire s’est ouvert à Paris en avril 2025, la star ayant témoigné devant la cour d’assises en mai de la même année. Kim Kardashian avait raconté aux enquêteurs avoir été ligotée puis enfermée dans une baignoire par ses agresseurs, avant de parvenir à se libérer seule.

Si le vol visant le ressortissant malien n’implique ni séquestration ni arme à feu selon les éléments connus à ce jour, il illustre une nouvelle fois la vulnérabilité des établissements de luxe parisiens face à des cambrioleurs déterminés, prêts à recourir à des méthodes d’intrusion physiques pour atteindre leurs cibles.