Ben Saunders, premier gagnant de The Voice, retrouvé mort près d’Arnhem

Ben Saunders, premier gagnant de The Voice, a été retrouvé mort mardi 15 septembre 2026 près d’Arnhem, aux Pays-Bas. Le chanteur néerlandais, âgé de 43 ans, avait été porté disparu quelques heures plus tôt.

Le corps a été découvert dans le secteur des Rijkerswoerdse Plassen, un espace de loisirs situé au sud d’Arnhem. Une importante opération de recherche avait été déclenchée après le signalement de sa disparition, avec des équipes au sol, des plongeurs et un hélicoptère de la police. La police néerlandaise a indiqué qu’aucun acte criminel n’était suspecté. Les circonstances précises et la cause du décès n’ont pas été communiquées.

Une disparition confirmée par sa famille

Le décès a été confirmé par son frère Dean Saunders sur les réseaux sociaux. Il a annoncé la mort de Ben et demandé que sa famille puisse vivre son deuil dans le respect. « Mon petit frère est décédé aujourd’hui », a-t-il écrit.

Ben Saunders avait grandi aux Pays-Bas après être né à Londres. Il s’était fait connaître du grand public en 2010, lors de la première saison de The Voice of Holland. Son audition avec Use Somebody, de Kings of Leon, avait convaincu plusieurs membres du jury de se retourner. Il avait ensuite intégré l’équipe de Roel van Velzen.

La finale s’était tenue en janvier 2011. Saunders l’avait remportée avec 59 % des voix face à Pearl Jozefzoon. Il est ainsi devenu le premier vainqueur de The Voice of Holland et le premier gagnant de l’histoire du format The Voice, créé aux Pays-Bas.

Une carrière lancée par The Voice

Après sa victoire, Saunders avait signé un contrat discographique et publié son premier album, You Thought You Knew Me By Now, en 2011. Un deuxième album, Heart & Soul, était sorti l’année suivante. Son titre Kill For A Broken Heart avait également atteint la première place des classements néerlandais.

Son audition de 2010 avait aussi marqué l’histoire du programme. Plus de 3,8 millions de téléspectateurs néerlandais avaient suivi la finale du 21 janvier 2011, selon RTL Boulevard.

Des difficultés dans les dernières années

La carrière de Saunders s’était ensuite éloignée des projecteurs. Il continuait à travailler dans la musique et exerçait aussi comme tatoueur, avec un commerce à Arnhem. Il avait également participé à d’autres programmes de télévision, dont Beste Zangers et Avastars.

Ses dernières années avaient été marquées par des difficultés financières. RTL rapporte qu’il avait évoqué au début de 2026 des problèmes liés à un ancien comptable et expliqué avoir rencontré des difficultés pour obtenir un logement. Il avait alors déménagé avec sa compagne dans un camping résidentiel à Arnhem.