Affaire Patrick Bruel : plaignante dans le dossier, Flavie Flament répond à Mimie Mathy

Patrick Bruel a essuyé une nouvelle sortie publique de l’une de ses accusatrices, samedi 5 septembre. Flavie Flament, qui le poursuit pour viol, a répondu sur France 5 aux propos tenus trois jours plus tôt par Mimie Mathy en sa faveur.

Une accusatrice directement visée par les propos de Mathy

Flament a déposé plainte pour viol le 13 mai 2026. Elle situe les faits en 1991, dans l’appartement parisien de Bruel, alors qu’elle avait 16 ans. Selon le récit qu’elle a livré à Mediapart, une sensation de trou noir aurait suivi la consommation d’un thé offert par le chanteur, avant un réveil confus, le chanteur en train de la rhabiller. Les avocats de Bruel, Christophe Ingrain et Céline Lasek, rejettent toute idée de soumission chimique ou de contrainte, et parlent d’une relation épisodique restée cordiale par la suite.

Mathy avait lancé sur RTL, face à Marc-Olivier Fogiel : « Il a été plus harcelé que harceleur, à mon avis. Mais ça, c’est la justice qui en décidera. » Sur le plateau de « C à vous« , Flament lui a rétorqué se sentir « fascinée par cette outrecuidance », tout en jugeant raisonnable la décision de Bruel d’annuler sa tournée d’automne.

Un dossier passé de huit à plus de trente plaintes

Le 18 mars 2026, Mediapart révélait un premier ensemble de témoignages : huit femmes dénonçaient des violences sexuelles s’échelonnant entre 1992 et 2019. Le nombre de plaintes a depuis grimpé à 31 en juillet, dont 12 pour viol. Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance, fait partie des plaignantes : elle évoque une tentative de viol au festival du film d’Acapulco, en 1997. Un autre dossier, instruit à Saint-Malo, concerne un viol qui aurait eu lieu au festival du film britannique de Dinard en 2012.

En mai, quinze témoignages supplémentaires sont venus enrichir la procédure, certains évoquant une possible soumission chimique. Bruel est mis en examen dans quatre affaires pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, et reste témoin assisté dans quatre autres dossiers. Il conteste l’ensemble des faits.

Mathy revenue sur ses propos après la polémique

Face à la vague de critiques suscitée par son intervention sur RTL, Mathy a nuancé son propos dès le lendemain : « Je ne prends aucun parti et je respecte toutes les victimes. Je dis simplement qu’il faut laisser la justice faire son travail. » Elle a par ailleurs indiqué avoir eu Bruel au téléphone peu après sa déclaration initiale, confirmant lui maintenir son soutien personnel. Bruel demeure, en l’état de la procédure, présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. L’instruction se poursuit, sans date d’audience annoncée à ce jour.