Pour Elon Musk, l'IA a 10 à 20% de chance de détruire l'humanité

Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a révélé, mercredi 9 septembre 2026, qu’Elon Musk lui avait estimé entre 10% et 20% le risque que l’intelligence artificielle puisse un jour provoquer la disparition de l’humanité. L’élu américain a évoqué ce chiffre lors de son passage dans l’émission télévisée The View, en revenant sur une discussion qu’il avait eue avec le patron de Tesla et SpaceX quelques mois plus tôt. Il a aussi fait le lien avec les récentes alertes d’un ancien chercheur d’Anthropic qui ont fait énormément parler sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que Ted Cruz aborde le sujet. Le point avait déjà été évoqué avec Elon Musk en janvier, dans son podcast The Verdict with Ted Cruz. Le milliardaire avait alors évoqué la possibilité qu’un scénario catastrophique lié à l’IA survienne dans un délai de cinq à dix ans (le désalignement). En découvrant cette estimation, le sénateur avait fait part de sa surprise. Près de huit mois plus tard, il a remis cette discussion sur la table après les déclarations de Jacob Coxon, un ancien d’OpenAI et Anthropic.

Jacob Coxon quitte l’industrie de l’IA

Jacob Coxon, chercheur britannique de 27 ans, travaillait depuis trois ans dans le domaine du pré-entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Il avait d’abord rejoint OpenAI avant de passer chez Anthropic en 2026. Il considérait cette dernière entreprise comme plus prudente dans son approche liée au développement de l’intelligence artificielle. Il a finalement décidé de quitter totalement le secteur, estimant que les deux laboratoires américains avançaient trop rapidement dans le développement de systèmes capables de s’améliorer eux-mêmes.

Après son départ annoncé sur les réseaux, Jacob Coxon a expliqué que certains professionnels travaillant sur ces technologies estimaient sérieusement qu’une IA pourrait entraîner la disparition de l’humanité avant la fin de la décennie. Il a également utilisé son compte sur X pour dénoncer la course engagée vers une intelligence artificielle capable d’améliorer de manière autonome ses propres capacités. Ces déclarations ont rapidement suscité des réactions aux États-Unis, notamment au sein du Congrès, où plusieurs élus demandent désormais un renforcement de la surveillance du secteur.

Des risques encore hypothétiques

Les propos de Ted Cruz, d’Elon Musk et de Jacob Coxon portent sur des scénarios futurs et ne constituent pas des prévisions établies. Ils alimentent néanmoins un débat de plus en plus présent aux États-Unis (et ailleurs dans le monde) sur les limites à fixer au développement des systèmes d’IA avancés. Les discussions portent notamment sur leur autonomie, leur capacité à s’améliorer et les moyens de conserver un contrôle humain sur ces technologies pour éviter le désalignement.