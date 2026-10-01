Portugal : le départ de Cristiano Ronaldo déclenche une pluie de critiques dans la presse

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement portugais, après sa non-entrée en jeu contre la Norvège, provoque de vives réactions dans la presse du pays. En effet, plusieurs médias mettent en avant le contraste entre les déclarations récentes du joueur et son attitude lors des derniers jours.

Hier mercredi 30 Septembre 2026, le quintuple Ballon d’Or a quitté l’entraînement de la sélection portugaise avant de partir également de l’hôtel où séjournait l’équipe. Le point de départ de cette crise remonte au match contre la Norvège, remporté 2-1 par le Portugal. Ce jour-là, Cristiano Ronaldo avait participé à l’échauffement, mais n’était finalement pas entré en jeu.

Quelques jours auparavant, Cristiano Ronaldo avait en effet expliqué qu’il se considérait comme « un parmi d’autres », assurant être disponible pour aider la sélection, qu’il soit titulaire ou non. Cependant, sa non-utilisation face aux Norvégiens, puis les événements qui ont suivi, fait couler beaucoup d’encre et de salive.

La presse doute des explications officielles

Jorge Jesus avait pourtant assuré qu’il n’y avait « absolument aucun problème » avec Cristiano Ronaldo. Une version difficile à maintenir après le départ du joueur. Le Jornal de Notícias n’hésite d’ailleurs pas à relever ce décalage. Le quotidien portugais estime que les événements de ces dernières heures montrent que les tensions étaient loin d’être réglées.

A Bola revient, lui, sur les déclarations de Ronaldo au début du rassemblement. Le Portugais avait alors expliqué qu’il acceptait de jouer moins et qu’il se considérait comme « un parmi d’autres ». Pour le journal, son attitude après le match contre la Norvège ne correspond pas vraiment à ce discours. L’éditorialiste Luis Pedro Ferreira parle même d’un « péché capital ».

Le journaliste s’en prend aussi à la manière dont Ronaldo gère sa frustration. Avec un joueur de son statut, le moindre geste prend forcément une autre dimension. Pour A Bola, cette nouvelle polémique pose donc une question plus large : comment le meilleur buteur de l’histoire du Portugal va-t-il gérer la dernière partie de son aventure avec la sélection ?