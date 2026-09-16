Real Madrid : de la critique aux éloges, Yan Diomandé change de statut en quelques jours

Yan Diomandé a délivré sa première passe décisive sous le maillot du Real Madrid, mardi 15 septembre, lors de la victoire arrachée 3-2 sur le terrain d’Elche. Quatre jours après une prestation qui avait déçu la presse madrilène, l’ailier ivoirien de 19 ans a inversé la tendance et récolte désormais des commentaires élogieux de toutes parts.

Un début critiqué face au Rayo Vallecano

Samedi, pour sa première titularisation en Liga face au Rayo Vallecano (victoire 4-1), Diomandé avait laissé une impression mitigée durant ses 72 minutes de jeu. Marca lui avait attribué un 5/10, la pire note parmi les titulaires, s’interrogeant sur son statut réel de joueur d’exception. Le quotidien AS, par la voix de Tomas Roncero, estimait alors que l’Ivoirien n’avait « rien prouvé » qui justifierait son transfert record à 140 millions d’euros. Sur Cadena SER, le journaliste Antonio Romero jugeait de son côté que le natif d’Abidjan n’avait pas convaincu sur les séquences où il avait touché le ballon. Trois jours plus tard, la donne a changé.

Une passe décisive qui change la donne à Elche

Titulaire pour la deuxième fois seulement depuis son arrivée, Diomandé a servi Kylian Mbappé à la 33e minute d’un centre appuyé dans la surface, permettant à l’attaquant français d’inscrire son septième but de Liga. AS y voit le match le plus abouti du joueur depuis sa signature : « L’ailier a joué son match le plus complet depuis son arrivée et montre des qualités moins nombreuses dans un Madrid qui a joué avec du feu« , écrit le quotidien madrilène, qui se montrait pourtant sceptique quelques jours plus tôt. Le geste vers le badge du club, effectué en sortant du terrain en fin de rencontre, a également été relevé comme un signe d’attachement grandissant.

Le vestiaire et la presse saluent sa montée en puissance

Interrogé après la rencontre, José Mourinho a salué les progrès physiques et l’intelligence de jeu de son joueur : « Il progresse. Physiquement, on voit qu’il commence à avoir davantage de minutes dans les jambes. Il possède une très bonne capacité de travail, il est intelligent et il a fait un grand match. » L’entraîneur portugais avait déjà défendu son protégé après le match contre le Rayo, évoquant un potentiel important dans le un-contre-un malgré un manque d’expérience du haut niveau européen, acquise en une seule saison à la RB Leipzig.

Federico Valverde a lui aussi mis en avant les qualités individuelles de son coéquipier, assurant que l’ensemble du vestiaire lui fait confiance pour peser sur les prochaines rencontres, que ce soit par un but ou une passe décisive. Le compte-rendu de Foot Mercato consacré à la rencontre pointe une prestation solide de l’Ivoirien, décrit comme l’un des artisans de la pression offensive madrilène à Elche. De son côté, Foot Africa estime que ce premier apport décisif pourrait « lancer définitivement la saison » du joueur, qui espère désormais enchaîner les performances abouties.

Cette embellie tombe à point nommé : Diomandé s’apprête à retrouver la sélection de Côte d’Ivoire à l’occasion de la prochaine trêve internationale, où il devrait être appelé par le sélectionneur Hervé Renard, qui avait lui-même récemment plaidé pour la patience autour du joueur. Recruté cet été pour 140 millions d’euros bonus compris, Diomandé reste, à ce jour, le transfert le plus onéreux jamais réalisé par un club pour un joueur africain, devant celui de Victor Osimhen à Galatasaray l’an dernier.