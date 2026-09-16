Real Madrid : on vous explique la polémique autour de Mbappé, Vinicius et Konaté et Ceuta

Trois joueurs du Real Madrid ont dissimulé un message de soutien à Ceuta avant le match de Liga face à Elche, disputé mardi soir. Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté n’ont pas affiché en entier l’inscription « Todos somos Caballas » (« Nous sommes tous des Ceutiens »), contrairement à l’ensemble de leurs coéquipiers. Ce geste collectif intervient alors que l’enclave espagnole a connu fin juillet l’un des afflux migratoires les plus importants de son histoire, avec plus de 60 000 entrées illégales enregistrées en quelques jours selon le ministère espagnol de l’Intérieur.

La scène s’est déroulée au stade Manuel Martínez Valero, avant le coup d’envoi d’une rencontre remportée 3-2 par les Madrilènes grâce à un but marqué dans les arrêts de jeu. Les deux équipes étaient sorties sur la pelouse vêtues d’un t-shirt blanc portant ce slogan, « Caballas » désignant familièrement les habitants de l’enclave espagnole. Ce geste collectif fait suite à plusieurs initiatives similaires organisées lors des dernières journées de championnat, dans un contexte de tensions migratoires prolongées entre l’Espagne et le Maroc depuis fin juillet.

Un t-shirt à moitié porté puis retiré

Selon des images diffusées par la chaîne espagnole El Chiringuito TV, Mbappé et Vinicius ont enfilé le vêtement sans le remonter au-delà des épaules, masquant ainsi l’essentiel du texte. Konaté, de son côté, s’est contenté de le tenir dans ses mains sans jamais l’enfiler. Peu avant le protocole d’avant-match, Mbappé et Vinicius ont retiré le t-shirt, accentuant le contraste avec le reste des deux effectifs, qui ont conservé le vêtement visible durant toute la séquence protocolaire, photo d’équipe comprise.

Le club madrilène n’a pas communiqué publiquement dans l’immédiat sur les raisons de cette attitude. Un précédent comparable a toutefois nourri le débat en Espagne : le joueur marocain Ez Abde, auteur du même geste de soutien à Ceuta avant une rencontre face à Villarreal, avait ensuite justifié son geste comme une marque de solidarité envers les habitants de Ceuta, tout en revendiquant sa fierté quant à ses origines, après avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux de la part d’internautes marocains.

Pourquoi ce silence alimente la polémique

Aucune explication officielle n’a été apportée par Mbappé, Vinicius ou Konaté à ce jour. Les images ne permettent pas d’établir si ce choix relève d’une décision individuelle, concertée entre les trois joueurs, ou d’un simple malentendu dans le tunnel des vestiaires. Cette absence de justification a nourri les spéculations sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont interprété la scène comme un refus assumé de soutenir l’initiative.

Le message « Todos somos Caballas » n’émane pas d’une instance officielle de la Liga ou de la fédération espagnole, mais d’une association d’entrepreneurs valenciens qui l’a proposé aux clubs du championnat au fil des dernières journées. Plusieurs observateurs ont relativisé la portée de l’épisode, rappelant que d’autres formations, comme le FC Barcelone, avaient également choisi de ne pas y participer sans que cela suscite de polémique comparable. La différence, pour Mbappé, Vinicius et Konaté, tiendrait à la visibilité du geste : contrairement à un club qui s’abstient discrètement, dissimuler activement le message sous le maillot puis le retirer en public a été perçu comme un signal plus explicite, même en l’absence de déclaration confirmant une telle intention. Le club madrilène a publié un communiqué évoquant la participation collective de l’effectif à l’initiative, sans mentionner nommément le cas des trois joueurs concernés.

Ceuta, un point de friction ancien entre Madrid et Rabat

La ville autonome de Ceuta, enclave espagnole de 20 km² située sur le continent africain et frontalière du Maroc, compte environ 85 000 habitants. Les arrivées de fin juillet représentaient près de 70 % de sa population totale en quelques jours. La majorité des arrivants ont franchi la digue d’El Tarajal à la nage ou à l’aide de bouées.

Une partie de cet afflux a été attribuée par les autorités espagnoles à une interprétation erronée, propagée par des réseaux de passeurs, d’une décision de justice concernant le sort des migrants arrivant par la mer. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont reparties volontairement vers le Maroc dans les jours suivants, tandis que des milliers d’autres, dont de nombreux mineurs non accompagnés, sont restées sur le sol espagnol, saturant les capacités d’accueil locales. L’épisode a suscité l’inquiétude de plusieurs partenaires européens de l’Espagne, l’Italie ayant évoqué une possible suspension de l’espace Schengen avec Madrid. Les clubs de Liga multiplient depuis plusieurs semaines les gestes de solidarité envers la population ceutie, exposant au regard du public le moindre écart entre joueurs sur ce terrain sensible.