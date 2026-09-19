Real Madrid : Mbappé refuse de s'attarder sur la razzia offensive du Barça en championnat

Le FC Barcelone compte trois points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, avec une moyenne proche de cinq buts marqués par match depuis le début de la saison 2026-2027. Interrogé sur cette série par le quotidien espagnol Marca, Kylian Mbappé a choisi de ne pas s’étendre sur le sujet.

Une réaction volontairement courte

« Tant mieux pour eux », a lâché l’attaquant du Real Madrid à propos des résultats catalans, avant d’ajouter que le Barça « a gagné des matchs, mais ce n’est que le début de saison ». Le Français a justifié sa réserve en expliquant qu’il préfère ne pas commenter le jeu d’un club dont il ne connaît pas le quotidien de l’intérieur, se limitant à observer que la saison reste longue.

Cette sobriété tranche avec l’ampleur des chiffres affichés par le rival catalan. Le journaliste Fabrizio Romano a lui-même relayé ces propos sur le réseau social X, où le message a rapidement circulé auprès des observateurs du championnat espagnol.

Une rivalité ancienne entre les deux hommes

Sous le maillot du Paris Saint-Germain, Mbappé avait déjà marqué l’histoire récente de la rivalité franco-catalane en 2021, en signant un triplé décisif contre le Barça en Ligue des champions. Une performance individuelle qui avait, à l’époque, largement contribué à forger sa réputation de buteur redoutable face aux plus grosses écuries européennes, plusieurs années avant de rejoindre les rangs du club madrilène.

Mbappé a également évoqué la situation de son propre club, reconnaissant que le Real Madrid traverse une phase de construction avec un nouveau staff technique et un nouveau système de jeu. Il a assuré que l’équipe merengue « prépare sa victoire pour la seconde moitié de saison », tout en reconnaissant comprendre l’exigence des supporters madrilènes après une saison 2025-2026 achevée sans trophée majeur.

Un satisfecit pour Lamine Yamal

Interrogé également sur Lamine Yamal, jeune prodige du Barça, l’attaquant du Real Madrid s’est montré élogieux, saluant un joueur « très talentueux » promis selon lui à une grande carrière. Une déclaration qui contraste avec la retenue affichée sur les performances collectives du club catalan, et illustre la distinction que Mbappé opère entre jugement individuel et discours sur la rivalité sportive.

L’écart actuel entre les deux clubs, encore réduit à ce stade de la saison, laisse ouverte la possibilité d’un resserrement dans les mois à venir, à mesure que le calendrier se densifie en Liga et en Ligue des champions.