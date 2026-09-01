Rentrée 2026-2027 au Bénin : les AME disposent de deux jours pour confirmer leur disponibilité

La plateforme EducMaster rouvre exceptionnellement ce mercredi 2 et jeudi 3 septembre 2026. Cette réouverture s’adresse aux Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) qui n’ont pas encore confirmé leur disponibilité pour l’année scolaire 2026-2027.

Une seconde chance après le créneau du 13 août

Un communiqué radio-télé conjoint, diffusé le 13 août 2026 par le ministère en charge de l’Enseignement secondaire, avait invité l’ensemble des AME déployés et ayant servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 à effectuer leur confirmation de disponibilité, afin de préparer leur prise en compte pour l’année scolaire 2026-2027 et d’organiser le redéploiement sur les postes vacants. Ce premier créneau s’était ouvert le vendredi 14 août 2026 et avait pris fin le jeudi 20 août 2026 à minuit, avec un avertissement clair : tout aspirant n’ayant pas validé sa présence dans ce délai serait « considéré comme démissionnaire » et traité en conséquence.

Face aux retardataires n’ayant pas régularisé leur situation, le Ministère de l’Enseignement Secondaire (MES) a accordé, par un communiqué signé le mardi 1er septembre 2026 à Cotonou par le Directeur de Cabinet, Garba Ayouba, « une ultime possibilité de régularisation » aux retardataires. La plateforme EducMaster est ainsi rouverte les mercredi 2 et jeudi 3 septembre 2026, de 00h00 à 23h59, sans qu’aucune nouvelle réouverture ne soit envisagée après cette échéance.

Les étapes à suivre sur EducMaster

Les AME concernés doivent se connecter à la plateforme secondaire.educmaster.bj via un navigateur web, en utilisant leurs identifiants habituels. En cas de difficulté, ils peuvent se rapprocher de leur chef d’établissement. L’opération s’effectue ensuite dans l’espace personnel, en suivant le chemin : Menu > Personnels > Confirmer sa disponibilité pour la rentrée prochaine.

Ce mécanisme de recensement numérique, généralisé depuis le déploiement d’EducMaster, avait déjà été appliqué pour la rentrée 2025-2026. Il permet chaque année à l’administration d’identifier les postes vacants avant la pré-rentrée, fixée cette année du 7 au 11 septembre 2026, et la reprise effective des cours le 14 septembre.