Bénin : les contrôles du carnet de vaccination cessent aux points d’entrée

Les voyageurs arrivant au Bénin ne sont plus soumis au contrôle de leur carnet de vaccination aux points d’entrée. L’information figure sur la plateforme officielle e-Visa du Bénin et dans une communication du ministère de la Santé.

La nouvelle disposition concerne les trois principales portes d’entrée du pays : l’aéroport, le port et les postes-frontières terrestres. Le contrôle du document attestant une vaccination, y compris contre la fièvre jaune, n’est donc plus effectué à l’arrivée, selon le ministère de la Santé.

Une formalité supprimée à l’arrivée

La mesure modifie les procédures appliquées aux voyageurs entrant sur le territoire béninois. Jusqu’ici, le carnet de vaccination pouvait être vérifié dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières.

Le ministère de la Santé précise désormais qu’aucun contrôle de ce document n’est réalisé aux points d’entrée. Cette disposition concerne les arrivées par les différents modes de transport internationaux.

La plateforme e-Visa du Bénin relaie également cette information destinée aux personnes préparant un déplacement vers le pays. Les voyageurs peuvent ainsi prendre connaissance de la nouvelle règle avant leur départ. Cette décision ne supprime toutefois pas les recommandations sanitaires relatives à la fièvre jaune.

La vaccination contre la fièvre jaune reste recommandée

Le ministère de la Santé rappelle que la vaccination contre la fièvre jaune demeure recommandée pour les voyageurs, conformément au Règlement sanitaire international (2005). La suppression du contrôle du carnet à l’arrivée ne signifie donc pas que la vaccination n’est plus recommandée.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique que la fièvre jaune est une maladie virale transmise par des moustiques et que la vaccination constitue la principale mesure de prévention. Une seule dose d’un vaccin antiamaril approuvé par l’OMS confère une protection à vie, selon l’organisation.

Le Règlement sanitaire international autorise les États à demander, dans certaines circonstances, une preuve de vaccination contre la fièvre jaune aux voyageurs. La validité internationale du certificat correspondant est désormais étendue à la durée de vie de la personne vaccinée.

Le Bénin peut rétablir le contrôle en cas d’urgence

L’assouplissement annoncé le 16 septembre ne constitue pas une garantie définitive. Le ministère de la Santé indique que les autorités béninoises peuvent modifier cette disposition en cas d’urgence sanitaire de portée internationale.

Cette précision permet de distinguer la règle actuellement appliquée à l’entrée du territoire et les mesures susceptibles d’être prises ultérieurement selon l’évolution de la situation sanitaire.

Pour les voyageurs, le carnet de vaccination n’est donc plus exigé lors du contrôle à l’arrivée au Bénin. La conservation du certificat reste toutefois utile pour les déplacements internationaux, puisque les conditions d’entrée peuvent varier selon le pays de destination. Selon l’OMS, les États peuvent toujours imposer une preuve de vaccination contre la fièvre jaune dans les conditions prévues par le Règlement sanitaire international.