Bénin : un corps sans vie découvert sur une route à Toffo, les circonstances restent inconnues

Un cadavre a été découvert samedi 19 septembre 2026 sur l’axe Damè–Gankpétin, à hauteur de Dólouvi, dans la commune de Toffo, département de l’Atlantique, au Bénin. La victime, un homme âgé d’une quarantaine d’années, n’a pas encore été identifiée.

Une découverte faite en matinée

L’alerte a été donnée avant midi. D’après les informations recueillies par Radio Sèdohoun, l’homme se trouvait allongé à même le sol, sur la voie qui joint Damè à Gankpétin. Le lieu de la découverte, Dólouvi, fait partie de l’arrondissement de Damè. Un sac rempli de médicaments sous forme de comprimés a été retrouvé près de la dépouille. Les éléments disponibles ne disent rien de la nature de ces médicaments ni d’un éventuel rapport avec la mort. Aucun lien n’est établi à ce stade.

La Police républicaine enquête

Prévenus, les policiers du commissariat de Sèhouè ont rejoint l’endroit où reposait le corps. Une zone d’accès interdit a été balisée autour de la dépouille pour éviter toute altération des indices pendant l’examen des lieux. L’inspection initiale n’a mis en évidence ni plaie ni hématome visible, d’après les informations relayées par la presse locale. Une procédure d’investigation est désormais engagée. L’homme aurait environ quarante ans, mais son nom reste inconnu et ce qui a provoqué sa mort n’a pas encore été établi.