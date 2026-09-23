Allemagne : un politicien jugé pour des relations avec sa fille de 12 ans se justifie

Un tribunal de Dessau-Roßlau a condamné lundi un homme de 38 ans à quatre ans et trois mois de prison après des faits d’abus sexuels commis sur sa fille alors âgée de 12 ans. Le prévenu, identifié par les médias allemands comme Holger R., avait auparavant été politiquement actif et avait fait campagne pour le SPD lors d’élections locales.

Une affaire découverte après l’accouchement

L’affaire a été révélée lorsque la jeune fille a donné naissance à un garçon. Les médecins de la maternité ont alors alerté les services de protection de l’enfance et la police, compte tenu de son âge. Les investigations ont établi que le père du nouveau-né était son propre père.

Holger R. a reconnu les faits devant le tribunal régional de Dessau-Roßlau. Sa fille n’a pas été entendue à l’audience, selon le média allemand radio SAW. Le jugement, précise le média allemand, n’est toutefois pas encore définitif.

La justice allemande considère comme enfant toute personne âgée de moins de 14 ans. Le Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’au moins un an pour les actes sexuels commis sur un enfant de cette tranche d’âge. Pour les formes aggravées, le minimum légal peut être porté à deux ans.

Ses explications devant les juges

Durant l’audience, l’homme a tenté d’expliquer les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Il a déclaré : « Je ne suis pas pédophile. C’était une période difficile pour moi au moment des faits. ». rapporte de son côté le média BILD. Il a également évoqué les conditions de logement de sa famille, qui comptait sept personnes dans un appartement de 64 m², ainsi qu’un projet de formation professionnelle qui n’aurait pas abouti.

Le prévenu avait auparavant construit une partie de son image publique autour des questions familiales. Lors d’une campagne municipale pour le SPD, il avait défendu l’idée de logements adaptés aux jeunes familles et aux familles nombreuses.

Le devenir du nouveau-né

Le garçon né de ces faits vit actuellement dans une famille d’accueil. Selon BILD, la mère de la victime a indiqué que sa fille et elle avaient décidé de confier l’enfant à l’adoption.

L’épouse de Holger R. a, quant à elle, déclaré au journal allemand qu’elle envisageait son retour auprès de la famille après sa libération. Cette perspective soulève des questions concernant la protection de la jeune victime et des autres enfants de la famille, alors que la condamnation vient d’être prononcée.