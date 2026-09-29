Russie : Poutine relève à 1,55 million les effectifs autorisés de l’armée

Vladimir Poutine a signé lundi 28 septembre 2026 un nouveau décret qui porte à 1 550 500 le nombre de militaires autorisés au sein des forces armées russes, soit une hausse de 15 500 par rapport au précédent effectif.

Le président russe Vladimir Poutine a une nouvelle fois augmenté les effectifs autorisés de l’armée. Le décret signé lundi fixe à 1 550 500 le nombre de militaires pouvant faire partie des forces armées russes. L’effectif total, militaires et personnels compris, atteint désormais 2 441 630 personnes.

Aucune explication particulière de cette nouvelle augmentation n’est révélée dans le texte signé par le Président russe. Il ne précise pas non plus comment les 15 500 postes supplémentaires seront comblés. Une chose est toutefois claire : le chiffre annoncé correspond à un effectif autorisé. Il ne signifie donc pas que 15 500 soldats supplémentaires ont déjà rejoint l’armée russe.

Depuis le début de la guerre, Moscou et Kiev ont enregistré de lourdes pertes. Les deux camps communiquent régulièrement leurs propres chiffres, sans qu’il soit toujours possible de les vérifier indépendamment.

Quatrième hausse depuis le début de l’année

La fédération de Russie avait déjà revu ses effectifs à la hausse en mars, puis en juin et en juillet. Avec la dernière décision de Vladimir Poutine, le nombre de militaires autorisés est passé de 1 502 640 à 1 550 500 depuis mars, soit 47 860 de plus.

Reste maintenant la question du recrutement. Dans un rapport publié en septembre, Amnesty International a notamment documenté des cas concernant des ressortissants de plusieurs pays. Selon l’organisation, certains auraient été attirés par des offres d’emploi ou des promesses de rémunérations élevées avant de rejoindre les forces russes.

Avant la signature du décret évoqué dans le présent article, Le Parisien rapportait également le 27 septembre l’existence de campagnes de recrutement ciblant des ressortissants thaïlandais. Des rémunérations importantes auraient été proposées aux candidats jusqu’à 75 000 dollars net l’année.

Le nouveau texte de Vladimir Poutine ne fait cependant aucune mention d’une mobilisation générale. Il fixe uniquement le nouvel effectif autorisé des forces armées et prévoit que les dépenses liées à cette augmentation soient prises en compte par le gouvernement russe.