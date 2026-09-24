Mort de Marina Vlady : l’actrice franco-russe avait été sacrée à Cannes en 1963

Marina Vlady est morte jeudi 24 septembre 2026 en France, à l’âge de 88 ans. L’actrice franco-russe avait mené une carrière de plusieurs décennies, marquée par son Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 1963 et par des rôles confiés par plusieurs grands noms du cinéma européen.

Née Catherine Marina de Poliakoff le 10 mai 1938 à Clichy, elle grandit dans une famille d’artistes aux racines russes. Son père, Vladimir de Poliakoff, était chanteur d’opéra et sa mère, Militza Envald, danseuse. Ses trois sœurs, Odile Versois, Hélène Vallier et Olga Poliakoff, choisissent également le métier de comédienne. Marina Vlady apparaît très jeune devant les caméras et joue dès l’âge de 11 ans dans Orage d’été, sorti en 1949.

Cannes la récompense en 1963

Sa carrière franchit une étape importante au début des années 1960. Après avoir interprété le personnage principal de La Princesse de Clèves, réalisé par Jean Delannoy, elle tourne dans Le Lit conjugal du cinéaste italien Marco Ferreri, avec Ugo Tognazzi.

Présenté en compétition à Cannes en 1963, le film lui vaut le Prix d’interprétation féminine. Cette année-là, le jury décerne également la Palme d’or au Guépard de Luchino Visconti, tandis que Richard Harris obtient le prix d’interprétation masculine pour Le Prix d’un homme. Le palmarès officiel du Festival de Cannes confirme la récompense attribuée à Marina Vlady pour son rôle dans Le Lit conjugal. Le film lui permet aussi d’obtenir une nomination aux Golden Globes. À 25 ans, l’actrice possède alors une reconnaissance qui dépasse largement le cinéma français.

Des films avec Godard, Welles et Tavernier

Au fil des années suivantes, Marina Vlady travaille avec des réalisateurs issus de différentes générations. Orson Welles la dirige dans Falstaff. Jean-Luc Godard lui donne ensuite le rôle principal de Deux ou trois choses que je sais d’elle, sorti en 1967. Elle joue également dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier en 1975.

Son activité ne se limite pas aux plateaux de cinéma. Elle joue au théâtre, chante et publie plusieurs livres. Sa carrière artistique avait commencé particulièrement tôt : avant son premier rôle au cinéma, elle avait déjà travaillé à la radio et dans le doublage dès l’âge de huit ans.

Son mariage avec Vladimir Vyssotski

Marina Vlady acquiert aussi une forte notoriété dans le monde russophone. En 1970, elle épouse Vladimir Vyssotski, acteur, poète et chanteur soviétique très populaire. Leur mariage prend fin avec la mort de l’artiste en 1980, à l’âge de 42 ans.

Elle revient plusieurs années plus tard sur cette relation dans Vladimir ou le Vol arrêté, publié en 1987. Ce livre contribue à entretenir le lien entre l’actrice et le public de l’ancienne Union soviétique, où Vyssotski reste une figure culturelle connue. Du cinéma à la littérature en passant par le théâtre, Marina Vlady a poursuivi son activité artistique pendant plusieurs décennies, après des débuts effectués alors qu’elle était encore enfant.