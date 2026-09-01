Shana Loustau : Cyril Hanouna brouille les pistes sur leur prétendue relation

Cyril Hanouna n’a pas confirmé sa relation avec Shana Loustau lors de la rentrée de son émission Tout beau tout n9uf (TBT9), lundi 31 août, sur W9. Face aux questions de son chroniqueur Gilles Verdez, l’animateur a livré des réponses contradictoires sans jamais trancher.

Une déclaration ambiguë sur le plateau

Interrogé par son équipe, Hanouna a d’abord lâché une phrase : « Je ne supporte pas d’être séparé de Shana », avant d’ajouter aussitôt : « Ça ne veut pas dire qu’on est ensemble ». Interrogés sur un éventuel projet d’appartement commun, les deux animateurs ont d’abord semblé confirmer, avant que le plateau ne relativise l’échange en évoquant une simple question d’économies. Le chroniqueur Jean-Luc Lemoine a ironisé sur cette hypothèse.

Cette scène fait suite à plusieurs épisodes similaires depuis le printemps 2026. En juillet, des vidéos montrant les deux animateurs proches dans une boîte de nuit de Saint-Tropez avaient circulé sur les réseaux sociaux. Hanouna avait alors qualifié leur lien de purement amical, sans démentir catégoriquement les images.

Des rumeurs récurrentes depuis un an

Les spéculations sur une relation entre Loustau et Hanouna remontent à l’arrivée de la journaliste dans l’émission, en septembre 2025. Plusieurs images relayées par des comptes spécialisés en actualité people, notamment lors d’un séjour à Marbella, avaient déjà alimenté ces spéculations sans confirmation officielle des deux principaux intéressés. Fin août, le chroniqueur Fabien Lecœuvre affirmait sur le plateau du Figaro TV que la relation ne faisait plus aucun doute en coulisses, évoquant un changement d’attitude entre eux à l’antenne.

Selon Le Tribunal du Net, le magazine Paris Match aurait de son côté publié les deux animateurs en couverture quelques semaines avant la rentrée, présentant leur relation comme confirmée. Cette version contraste avec le flou entretenu depuis lundi sur le plateau de TBT9, où aucune confirmation explicite n’a été donnée par les deux concernés.

Le parcours de Shana Loustau

Née le 27 juillet 1996 à Royan, en Charente-Maritime, Loustau s’est formée à l’École française de journalisme avant d’effectuer un stage à France Inter. Elle rejoint CNews en 2019, d’abord en alternance, puis devient présentatrice titulaire de la matinale en 2022, aux côtés de Romain Desarbres. Elle quitte la chaîne le 11 juillet 2025, après six années passées dans le groupe Canal+, pour intégrer l’équipe de Hanouna dès le lancement de TBT9 en septembre. Sur W9, elle anime une séquence consacrée à l’actualité baptisée « Le Shan’Actu », au sein d’un format davantage tourné vers le divertissement.