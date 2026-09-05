Ubiribo, influenceur nigérian, meurt après une injection pour agrandir son pénis en Thaïlande

Igho Ubiribo ne se relèvera pas de son voyage à Bangkok. L’homme d’affaires britanno-nigérian de 43 ans, connu en ligne sous les pseudonymes Tiny, Denisi ou Ego, est mort dans la nuit du 6 mars, quelques heures après une intervention esthétique dans une clinique de la capitale thaïlandaise.

Le déroulé du drame

Une clinique non identifiée de Bangkok avait pratiqué sur lui une injection combinant acide hyaluronique et lidocaïne, directement dans le pénis, pour un volume total de 40 millilitres. L’influenceur se trouvait alors en voyage de luxe avec son épouse, Danielle Simba Allen, logés dans un hôtel du groupe Marriott.

Le couple avait ensuite prévu une séance de massage. Une douleur thoracique soudaine a interrompu ce moment de détente : Ubiribo s’est effondré à deux reprises devant son épouse. Les secours l’ont conduit à l’hôpital Sukhumvit, où il pouvait encore répondre aux questions de l’équipe soignante à son arrivée.

Danielle Simba Allen a alors informé les médecins de l’injection récente subie par son mari. L’équipe médicale souhaitait réaliser un scanner pour confirmer ses soupçons, mais l’état d’Ubiribo s’est dégradé trop rapidement : il a sombré dans l’inconscience avant que cet examen ne puisse débuter. Le personnel médical a maintenu une réanimation cardio-pulmonaire pendant près de deux heures, sans parvenir à le sauver.

Ce qu’a établi l’enquête judiciaire

Un examen post-mortem effectué au Royaume-Uni a mis en évidence, dans les tissus pulmonaires du défunt, des cellules identiques à celles de l’acide hyaluronique utilisé lors de l’injection. Le tribunal des coroners de l’ouest de Londres a tranché : selon la coroner Jean Harkin, une intervention esthétique réalisée à l’étranger est à l’origine directe du décès.

Ses obsèques ont eu lieu à Londres. La famille aurait choisi un cercueil doré facturé plus de 745 000 dollars pour lui rendre un dernier hommage. Le chanteur nigérian Davido comptait parmi les personnalités présentes à la cérémonie.

Un danger documenté depuis plusieurs années

Les cliniques thaïlandaises facturent ce type de comblement pénien jusqu’à 9 000 dollars, pour un effet qui s’estompe généralement au bout de six à neuf mois. Plusieurs urologues britanniques alertent régulièrement sur les risques de migration du produit injecté vers la circulation sanguine, susceptible de provoquer des complications sévères.

Un précédent avait déjà marqué la discipline en 2017 : selon une étude publiée dans le Journal of Forensic Sciences, un Suédois de 30 ans était mort d’une embolie graisseuse après une opération d’agrandissement pénien par greffe de graisse, l’un des tout premiers cas de ce genre jamais recensés dans la littérature médicale.