"Tu as enfin ton Emmy" : South Park humilie Trump après sa victoire aux Emmy Awards

Une caricature de Donald Trump, pantalon baissé et trophée à la main, a envahi les réseaux sociaux dimanche soir. South Park venait de remporter l’Emmy Award du meilleur programme animé, et son compte X officiel a immédiatement publié ce visuel moqueur accompagné du message « tu as enfin ton Emmy« .

Un trophée qui cible directement Trump

La série de Trey Parker et Matt Stone a été récompensée lors de la 78e cérémonie des Creative Arts Emmy Awards, à Los Angeles, pour son épisode « Sermon on the ‘Mount ». Diffusé en juillet 2025, ce dernier mettait en scène le président américain au lit avec Satan et se concluait par une séquence en deepfake le montrant nu, errant dans le désert. Il s’agit du premier sacre de la série dans cette catégorie depuis 2013, et de sa cinquième victoire au total, après celles de 2005, 2007, 2009 et 2013.

L’allusion du visuel publié par le compte de la série renvoie à un vieux contentieux : l’émission de télé-réalité de Trump, « The Apprentice« , avait été nommée deux fois aux Emmy Awards, en 2004 et 2005, dans la catégorie meilleur programme de télé-réalité. Elle avait perdu à chaque fois face à « The Amazing Race« , diffusée sur CBS.

La Maison Blanche avait déjà réagi à l’épisode

Ce n’est pas Trump lui-même qui s’est exprimé après cette nouvelle pique, mais son entourage à la Maison Blanche, qui avait déjà critiqué l’épisode primé au moment de sa diffusion. Sa porte-parole, Taylor Rogers, avait alors jugé que la série accumulait des saisons sans réel intérêt et cherchait à provoquer l’attention par des moyens peu inspirés. Aucune nouvelle déclaration officielle n’a pour l’instant suivi la publication du visuel moqueur de dimanche.

La saison 27 de South Park, diffusée entre juillet et septembre 2025, avait multiplié les piques contre le président américain tout au long de ses épisodes, avec une intrigue centrée sur une grossesse imaginaire impliquant Satan et Trump. Cette saison est arrivée peu après la signature d’un accord entre les créateurs de la série et Paramount, d’un montant de 1,5 milliard de dollars, portant sur la production de 50 nouveaux épisodes.

Une série récompensée dix-neuf fois nommée

Sur scène, Parker a remercié les fans de la série lors de la remise du prix. Il s’agit de la sixième victoire de South Park dans la catégorie meilleur programme animé, sur dix-neuf nominations au total depuis la création du prix. La série doit revenir avec de nouveaux épisodes à partir du 16 septembre, dans le cadre de sa 29e saison.