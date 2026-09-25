Ukraine : la Russie détruit un entrepôt utilisé par McDonald’s lors de deux frappes de drones

La Russie a frappé à deux reprises, jeudi 25 septembre, un entrepôt utilisé par un partenaire logistique de McDonald’s dans le district de Brovary, près de Kiev, en Ukraine. La seconde attaque a provoqué un incendie qui a détruit la zone où étaient conservés les produits alimentaires, selon les informations communiquées par l’entreprise et les autorités ukrainiennes.

Le site disposait d’installations frigorifiques destinées au stockage de nourriture. McDonald’s a précisé qu’aucune personne n’avait été blessée dans l’entrepôt. La chaîne américaine évaluait encore les conséquences de sa destruction sur son approvisionnement, tandis que ses restaurants continuaient de fonctionner normalement.

Plusieurs sites touchés dans la région de Kiev

L’entrepôt n’a pas été le seul site endommagé lors des attaques russes du 25 septembre. Des bâtiments résidentiels, des bureaux et d’autres infrastructures ont également subi des dégâts à Kiev et dans sa région, selon les autorités ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé qu’un entrepôt utilisé par McDonald’s avait été frappé. Il a également fait état d’attaques contre des entreprises et des infrastructures de télécommunications.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas apporté d’éléments permettant de déterminer la raison pour laquelle ce site a été atteint à deux reprises. Moscou affirme régulièrement que ses frappes visent des objectifs militaires, industriels ou logistiques et nie prendre délibérément les populations civiles pour cible.

Raffineries russes et territoire ukrainien visés à distance

Les attaques aériennes se poursuivent également en territoire russe. L’Ukraine mène depuis plusieurs mois une campagne de drones contre le secteur pétrolier de son adversaire. D’après une analyse publiée par Reuters le 15 septembre, la production de diesel avait été perturbée dans la moitié des six raffineries russes les plus importantes pour ce carburant. L’Agence internationale de l’énergie a calculé que, de janvier à août 2026, le rythme des attaques équivalait à un site de raffinage russe touché environ tous les trois jours.

Une autre opération a atteint le 20 septembre la raffinerie de Moscou, exploitée par Gazprom Neft. Trois sources du secteur citées par Reuters ont indiqué que les dommages avaient immobilisé les deux unités assurant la distillation primaire, interrompant ainsi le traitement du brut. L’importance du site est mesurable par son activité antérieure : 11,6 millions de tonnes de pétrole brut y avaient été traitées en 2024.

Dans l’autre sens, la Russie maintient une forte cadence de frappes contre le territoire ukrainien. Les données ukrainiennes reprises par Reuters font état de 2 100 drones à réaction et 136 missiles lancés pendant les trois premières semaines de septembre 2026. À titre de comparaison, plus de 2 800 drones de cette catégorie avaient été recensés sur l’ensemble du mois d’août. Le 8 septembre, une attaque combinant plusieurs types de missiles et des drones avait frappé Kiev. Les autorités locales avaient alors annoncé cinq morts et 35 blessés.

McDonald’s présent en Ukraine depuis 1997

McDonald’s avait fermé temporairement ses restaurants ukrainiens au début de la guerre en février 2022. L’entreprise avait commencé leur réouverture progressive en septembre de la même année, avec trois établissements situés à Kiev.

La chaîne est implantée en Ukraine depuis 1997, année de l’ouverture de son premier restaurant dans la capitale. Après la destruction de l’entrepôt de Brovary, McDonald’s n’avait communiqué ni estimation financière des pertes ni quantité de marchandises détruites.