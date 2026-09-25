Russie: mise en place d'un couvre-feu près de la frontière estonienne

La Russie a instauré depuis le 16 septembre 2026 des restrictions nocturnes dans deux districts de l’oblast de Léningrad, situé à proximité de la frontière avec l’Estonie. La mesure a été annoncée par le FSB, les services de sécurité russes. Ce couvre-feu et concerne les secteurs de Slantsy et Kingissepp, qui se trouvent à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Saint-Pétersbourg. Présentée comme une mesure préventive, elle doit rester en vigueur jusqu’au 26 septembre. Elle limite notamment les déplacements de nuit dans une bande de 5 kilomètres le long de la frontière.

Le dispositif annoncé par les autorités russes ne se limite pas aux déplacements nocturnes. Elles interdisent également la présence sur certaines zones côtières ainsi que la navigation sur une portion de cours d’eau jonchant la frontière. Enfin, la chasse et les déplacements avec des armes sont interdits dans plusieurs secteurs frontaliers. Moscou justifie ces restrictions par la prévention des violations de la frontière et des règles migratoires, ainsi que par la protection des ressources biologiques aquatiques. De telles limitations avaient déjà été appliquées ponctuellement dans cette région, notamment lors d’exercices ou en fonction de la situation locale.

Des inquiétudes en Estonie

La décision intervient alors que les tensions restent fortes entre la Russie et les pays baltes, membres de l’Otan depuis 2004. En Estonie, le ministre de l’Intérieur Igor Taro a estimé que le calendrier de la mesure pouvait susciter des interrogations, notamment parce qu’elle coïncide avec les élections législatives russes et une hausse des échanges internationaux quant à la guerre en Ukraine, avec une Europe dont le soutien à Kiev reste indéfectible.

Rappelons en outre que la CIA a émis une alterte de sécurité affirmant que l’armée russe pourrait, comme avec l’Allemagne, envoyer des drones sur le territoire européen. Dans le contexte de ce conflit, toujours, la Russie préparerait aussi une mobilisaiton de 300 000 nouveaux hommes à envoyer sur le front.

Une nouvelle mobilisation russe ?

Des électeurs ayant voté en ligne ont également affirmé avoir reçu des notifications les invitant à s’inscrire au registre militaire. Ces témoignages ont alimenté les craintes d’une possible nouvelle mobilisation, sans toutefois établir qu’une telle décision a été prise par Moscou.

L’Estonie appelle toutefois à la prudence. Son secrétaire général aux Affaires étrangères, Jonatan Vseviov, a notamment demandé à la population de ne pas céder à la panique face aux nombreuses informations circulant sur les réseaux sociaux estimant que c’est exactement ce que recherche la Russie.