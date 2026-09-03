Ukraine : Trump veut faire payer à l'Europe les munitions envoyées par Biden

Une facture pourrait bientôt être adressée aux pays européens pour les munitions livrées à l’Ukraine depuis 2022. Donald Trump en a fait l’annonce ce 3 septembre sur Truth Social, estimant que « des centaines de milliards de dollars » avaient été dépensés sans contrepartie sous l’administration de Joe Biden.

Une facture rétroactive adressée aux Européens

Selon Donald Trump, ces livraisons d’armes auraient dû être financées par l’Europe dès l’origine, si la demande lui en avait été faite. Il écrit : « nous demanderons cet argent, bien que quelque peu en retard ». Le message ne précise ni le montant exact réclamé aux pays concernés, ni la procédure par laquelle cette facturation rétroactive pourrait être appliquée aux membres européens de l’OTAN.

Le président américain affirme par ailleurs que les quantités de munitions transférées à Kiev sous son prédécesseur dépasseraient largement celles utilisées par les forces américaines lors de leur opération contre l’Iran, sujet auquel son message répond initialement avant d’aborder le dossier ukrainien. Il ajoute vouloir conserver les stocks américains actuels pour les besoins nationaux, tout en indiquant que « les ventes aux Alliés reprendront bientôt ».

Une aide américaine évaluée à plus de 65 milliards de dollars depuis 2022

La demande de Donald Trump s’appuie sur l’ampleur du soutien militaire engagé par l’administration Biden depuis le début de la guerre en février 2022. Le département américain de la Défense évalue à plus de 65 milliards de dollars les engagements pris sur cette période, répartis entre des prélèvements directs sur les stocks du Pentagone et des commandes passées auprès de l’industrie de défense via l’Ukraine Security Assistance Initiative. En décembre 2024, dans les dernières semaines de son mandat, l’administration sortante avait encore débloqué près de 6 milliards de dollars supplémentaires — un rythme de livraisons que Donald Trump avait régulièrement critiqué avant son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

Le Congrès américain avait de son côté approuvé un total de 175 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, toutes catégories confondues, depuis le début du conflit, selon le Committee for a Responsible Federal Budget. Aucune réaction officielle n’a pour l’instant été communiquée par les gouvernements européens ni par les institutions de l’Union européenne face à cette demande. La position de Donald Trump s’accompagne d’une annonce parallèle sur la reprise prochaine des ventes d’armements américains aux pays alliés, un temps ralenties depuis le début de son second mandat.