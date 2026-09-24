USA : avant l’arrivée de Netanyahou, trois hommes sortent des égouts près de son hôtel

Trois hommes sont sortis d’une bouche d’égout à New York mercredi 23 septembre, près de l’hôtel où Benjamin Netanyahou doit séjourner durant son déplacement aux États-Unis. La scène s’est produite vers 4 h 35 sur Park Avenue, dans l’Upper East Side, alors que le Premier ministre israélien était attendu dans la ville pour l’Assemblée générale des Nations unies.

Selon le NYPD, un appel au 911 a conduit des policiers près du 535 Park Avenue, à hauteur de East 61st Street. Les agents ont ensuite établi que trois personnes avaient quitté le réseau souterrain. La scène a également été enregistrée par une caméra de surveillance de la police. Après leur sortie, les trois hommes ont rejoint deux voitures avant de s’éloigner par Park Avenue en direction du nord. Aucune arrestation n’avait été annoncée dans les dernières informations disponibles.

Les premières investigations citées par ABC7 indiquent qu’un groupe plus important pourrait avoir pénétré sous terre. Cinq hommes seraient entrés par un accès situé vers East 63rd Street et Fifth Avenue et auraient passé plusieurs heures dans le réseau avant la sortie filmée sur Park Avenue. Cette partie de l’enquête repose sur les informations obtenues par la chaîne auprès de sources policières.

Aucun lien établi avec Netanyahou

La proximité avec l’établissement où Netanyahou doit séjourner a attiré l’attention en raison des mesures de sécurité déployées à Manhattan pendant l’Assemblée générale de l’ONU. Le NYPD précise toutefois qu’aucun élément recueilli ne permet de relier l’incident au dirigeant israélien ou aux réunions organisées aux Nations unies.

La police rapproche plutôt cette affaire d’autres incursions constatées ces derniers mois. Des personnes sont déjà descendues dans les installations souterraines de la ville à la recherche de biens pouvant être récupérés puis revendus, dont des pièces métalliques. Les enquêteurs considèrent que les faits de mercredi pourraient correspondre au même type d’activité.

La tenue de l’Assemblée générale a cependant conduit les autorités à prendre des précautions supplémentaires. Des vérifications de sécurité ont été effectuées dans le secteur par la police new-yorkaise avec l’appui de partenaires fédéraux.

Des incidents similaires signalés depuis mai

Les descentes non autorisées dans les égouts ont déjà mobilisé les autorités new-yorkaises en 2026. Avant l’épisode de Park Avenue, plusieurs cas avaient été signalés depuis mai. Deux hommes avaient également été arrêtés après une incursion à Brooklyn et poursuivis pour intrusion.

Le 18 août, trois personnes avaient été filmées en train de remonter d’une bouche d’égout près de Penn Station, à Manhattan. Elles portaient des équipements adaptés à leur déplacement sous terre. Cette apparition avait conduit la police à effectuer des vérifications, sans qu’un lien avec une menace contre les infrastructures de la ville soit établi.

Netanyahou attendu à l’ONU

Netanyahou a quitté Israël jeudi 24 septembre pour rejoindre New York, où il doit participer aux rendez-vous diplomatiques organisés autour de l’Assemblée générale. Son déplacement intervient pendant une semaine marquée par la présence de nombreux dirigeants étrangers à Manhattan et par un dispositif policier renforcé autour des sites concernés.

L’incident survenu avant son arrivée reste traité comme une enquête distincte. À ce stade, la police n’a annoncé ni arrestation des trois hommes filmés sur Park Avenue ni élément permettant d’établir qu’ils cherchaient à approcher l’hôtel du Premier ministre israélien.