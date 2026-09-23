Real Madrid : malgré les performances de Diomandé, Vinícius reçoit un signal fort de Mourinho

José Mourinho maintient sa confiance en Vinícius Junior au Real Madrid malgré son remplacement précoce face à l’Atlético de Madrid et les bonnes performances de Yan Diomandé. Selon AS ce mercredi 23 septembre, l’entraîneur portugais compte toujours sur l’attaquant brésilien et cherche la meilleure manière de l’utiliser pour lui permettre de retrouver davantage de régularité.

Le choix effectué lors du derby avait pourtant attiré l’attention. À la 54e minute, alors que le Real était mené 1-0 et réduit à dix après l’expulsion de Dean Huijsen, Mourinho a remplacé Vinícius, qui ne souffrait d’aucun problème physique signalé. Diomandé est alors entré sur le côté gauche.

Mourinho continue de compter sur Vinícius

Ce remplacement ne traduirait pas une remise en cause du statut de Vinícius. D’après AS, Mourinho garde sa confiance dans le Brésilien et considère que ses performances auront leur importance dans la saison madrilène. L’ailier avait toutefois peu pesé sur le derby avant de quitter la pelouse. En 54 minutes, il n’avait créé aucune occasion et ses deux tentatives n’avaient pas trouvé le cadre. Il avait également réussi huit passes et touché 22 ballons. Son unique dribble tenté avait été réussi.

Mourinho devrait donc continuer à donner du temps de jeu à Vinícius tout en cherchant une formule lui permettant d’être plus régulier. Le Brésilien reste l’un des principaux éléments offensifs de l’effectif avec Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

Diomandé multiplie les prestations remarquées

La concurrence s’est toutefois renforcée avec les dernières sorties de Diomandé. L’international de Côte d’Ivoire, âgé de 19 ans, avait déjà été salué après la victoire 3-2 contre Elche le 15 septembre. Son entrée lors du derby madrilène, cinq jours plus tard, a de nouveau attiré l’attention.

Face à l’Atlético, l’Ivoirien a joué 36 minutes dans une équipe évoluant à dix. Selon les statistiques rapportées par Le Journal du Real, il a réussi quatre de ses six dribbles et remporté neuf de ses douze duels. Il a également terminé la rencontre avec 90 % de passes réussies. Aucun autre joueur du match n’aurait réussi davantage de dribbles.

Une autre donnée montre son efficacité depuis le début de la saison. Avant le derby, AS relevait un taux de réussite de 88 % dans ses dribbles, contre 52 % pour Vinícius. Diomandé est arrivé au Real pour 125 millions d’euros, mais Mourinho n’a jamais présenté le montant de son transfert comme une garantie de titularisation.

La concurrence pourrait augmenter après la trêve

Les dernières performances de Diomandé pourraient lui permettre d’obtenir davantage de minutes. AS estime que l’Ivoirien devrait être en mesure de concurrencer directement Vinícius pour une place de titulaire après la prochaine trêve internationale.

Pour l’instant, Mourinho ne semble cependant pas vouloir bouleverser sa hiérarchie sur la base du derby. Les informations publiées mercredi indiquent que Vinícius conserve la confiance de son entraîneur malgré sa sortie à la 54e minute et les performances de Diomandé. Les prochains matches permettront de voir comment le Portugais répartira le temps de jeu entre les deux joueurs.