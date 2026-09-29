Guerre en Iran: Donald Trump passe aux aveux sans le vouloir

Le président américain a beau dit que la guerre était terminée et que l’Iran était complètement défait, il avait du mal à convaincre ses compatriotes et allies. Mais il vient lui-même de reconnaitre indirectement les faits via ses récentes affirmations sur la guerre en cours.

En effet, sans le vouloir, le président américain a admis que la guerre entre les Etats-Unis et l’Iran n’était pas encore terminée puisqu’il a affirmé que son pays allait la gagner très bientôt; mettant ainsi fin à des semaines de revendication de la victoire de son pays. « Nous allons très bientôt gagner cette guerre » a-t-il affirmé à des journalistes venus l’interviewer dans le bureau ovale.

L’Iran affaibli mais pas défait

Il faut dire que la campagne militaire menée par les Etats-Unis a été particulièrement intense dès le début. Mais contrairement aux attentes des autorités israéliennes et américaines, Téhéran a pu résister aux assauts infligeant même des dégâts énormes à en croire les témoignages et les images des bases américaines bombardées mais aussi des dégâts en Israël. Plusieurs militaires américains ont également perdu la vie.

Des pertes matérielles immenses ont aussi été dénombrées que ce soit du côté iranien que du coté américain notamment dans le domaine militaire. Si le président reconnait aujourd’hui que son pays va gagner, il n’a pas toujours tenu ce discours. Lors de nombreuses sorties précédentes, il avait affirmé que son pays avait gagné la guerre. « Laissez-moi vous dire une chose : nous avons gagné. Vous savez, on n’aime jamais dire trop tôt qu’on a gagné. » avait-il par exemple déclaré lors d’un meeting en mars dans le Kentucky. Pour rappel, l’Iran a fait une proposition de cessez-le-feu refusée il y a quelques jours par le président américain.