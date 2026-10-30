À 28 points du Ballon d’Or, Mbappé signe l'une des défaites les plus serrées de l'histoire

Harry Kane a remporté le Ballon d’Or 2026, devant Kylian Mbappé. L’Anglais totalise 1 055 points, contre 1 027 pour le Français, soit un écart de 28 points selon les résultats publiés par France Football ce 30 octobre. Le trophée a été remis le 26 octobre à Londres

Rappelons que Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid court après le trophée depuis des années sans jamais le soulever. Il a été nommé neuf fois : 7e en 2017, 4e en 2018, 3e en 2023. Son meilleur classement est celui de cette années mais ce résultat ne lui permet pas de décrocher le trophée.

Un duel au sommet

Lamine Yamal suit Mbappé avec 881 points et complète le podium. Rodri (726 points) et Lionel Messi (612 points) figurent aux quatrième et cinquième places. L’écart entre Mbappé et Kane est très faible, et est inférieur aux 41 points qui séparaient Rodri de Vinícius en 2024.

Des journalistes de 23 pays ont placé Mbappé en tête de leur vote, dont la France, l’Espagne et le Bénin. De leur côté, des journalistes de 40 pays, dont l’Angleterre et la Belgique, ont choisi Kane en premier.