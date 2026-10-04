Absent contre la Belgique, Mbappé relance les débats avec une chanson de Michel Fugain

Blessé et privé de la rencontre face à la Belgique en Ligue des nations, le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a fait réagir dimanche 4 octobre 2026 avec une vidéo postée depuis Madrid, en Espagne. L’attaquant du Real Madrid s’y filme à vélo dans la campagne, en souriant, sur un titre de Michel Fugain. Pour rappel, son club a annoncé une hyperextension du genou gauche. Dans ce cadre, une série d’images de sa rééducation ont été publiées sur Instagram.

Mais contre toute attente, le choix de la chanson a beaucoup fait réagir. Mbappé a retenu « Les gentils, les méchants », titre sorti en 1973 par Fugain avec sa troupe du Big Bazar, et laisse entendre le refrain : « Qui c’est qui est très méchant ? Le méchant. »

Des critiques déjà nombreuses

Cette publication tombe dans un climat déjà chargé. En effet, une sortie nocturne à Paris, alors qu’il était censé être blessé, avait alimenté les critiques. S’y ajoutent la controverse autour du Ballon d’or et les débats sur ses relations avec Ousmane Dembélé, ainsi que sur sa place au sein des Bleus.

Mbappé n’a donné aucune explication sur le sens de sa vidéo. Le refrain qu’il a choisi, « Qui c’est qui est très méchant ? », reste ouvert à toutes les lectures, et c’est précisément ce qui alimente les commentaires depuis sa publication.