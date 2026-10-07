Après le match contre le Bénin, Cristiano Ronaldo adresse un message spécial à Lionel Messi

Deux décennies de rivalité ont donné lieu mercredi à un message de respect. En effet, le Portugais Cristiano Ronaldo a réagi le 7 octobre 2026 à la retraite internationale de Lionel Messi en commentant la publication d’adieu du capitaine de l’Argentine sur Instagram. L’attaquant argentin avait disputé la veille son dernier match avec la sélection, face au Bénin. Ronaldo lui a écrit : « Leo, tant d’années à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais. » Les deux joueurs ont dominé le football mondial pendant vingt ans, sans que leur concurrence ne dégénère. Et pour cause, le commentaire de Ronaldo le représente parfaitement.

Les adieux de Messi et la réponse de Ronaldo

Dans son message, Messi explique que l’adieu à la sélection pèse déjà sur lui : « Hier a été mon dernier match et le maillot bleu et blanc me manque déjà….Je sais que je prends la bonne décision. » Il décrit aussi son parcours en équipe nationale comme « un voyage incroyable, plein de bonheur et aussi de tristesse », dont il est convaincu qu’il « en valait la peine ».

Le joueur de l’Inter Miami y ajoute un hommage à ses proches : « Ce voyage aurait été impossible sans ma famille, toujours à mes côtés, surtout dans les moments difficiles. » Il remercie aussi ses coéquipiers et les entraîneurs avec qui il a travaillé. Il conclut : « Je vous aime tous très fort, vous allez me manquer. »

C’est à ce post que Cristiano Ronaldo a répondu: « Leo, tant d’années passées à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l’Argentine. Je t’embrasse ». Derrière le message, Messi quitte la sélection avec un palmarès incroyable.

Toutefois le Portugais, lui, n’est pas concerné pour l’instant par une telle décision. Ronaldo a indiqué mardi qu’il n’envisageait pas de prendre sa retraite internationale, et il reste disponible pour la sélection portugaise malgré la polémique.