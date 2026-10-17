Après le retrait de Macky Sall à l'ONU, un historien juge qu'il « n'avait aucune chance »

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé le 17 octobre 2026 son retrait de la course au secrétariat général des Nations unies, et sa décision provoque déjà des réactions. L’historien Amzat Boukari-Yabara estime sur X que cette candidature était perdue d’avance. Il a publié son message en partageant un article de presse paru le même jour. Macky Sall, président du Sénégal de 2012 à 2024, avait annoncé son retrait depuis Marrakech, au lendemain du vote informel du Conseil de sécurité.

« C’était évident depuis le début qu’il n’avait aucune chance », écrit l’historien. Il ajoute que cette candidature « a épuisé du temps qui aurait servi à mieux faire ». Son message ne se limite pas à ce cas précis : il vise plus largement une catégorie de responsables africains.

« Nous avons des dirigeants qui ont l’air de confondre l’ego et l’ambition », lance-t-il. Selon lui, ces responsables occupent « l’espace de la scène internationale » afin « d’éviter de rendre des comptes », « quand ils ne partent pas en rébellion ailleurs ». Il conclut sur une phrase qui sonne comme une maxime : « La question de la vie après le pouvoir restera toujours la question de comment durer quelque part et où renaître vierge. »

Macky Sall invoque la recherche d’un consensus

La déclaration de l’ancien chef de l’État donne une autre explication. Il dit avoir agi « en espérant contribuer ainsi à l’émergence d’une candidature consensuelle au sein du Conseil de sécurité ». Il précise avoir pris sa décision après avoir consulté Evariste Ndayishimiye, président du Burundi et de l’Union africaine, ainsi que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal et de la CEDEAO.

Il s’appuie sur les scrutins tests pour justifier ce choix. Selon lui, leurs résultats « indiquent un choix en faveur d’une candidature issue de la région d’Amérique latine et des Caraïbes, et éventuellement féminine ». Il ne cite aucun nom. Il rappelle aussi ce qui l’avait poussé à se présenter : « mettre mon expérience de près de quarante ans de vie publique au service des Nations Unies ».

Macky Sall remercie ensuite ses soutiens, dont les États membres du Conseil de sécurité qui ont voté pour lui « tout au long du processus ». Il affirme rester « pleinement engagé au service des idéaux » qui ont inspiré sa candidature : la paix, la sécurité, le développement et le dialogue entre les nations. Il termine en souhaitant « plein succès à la personne qui sera appelée à exercer les hautes responsabilités de Secrétaire général des Nations Unies ».