Kylian Mbappé
Credit Photo - X (@Equipe de France)

Ballon d’Or 2026 : Mbappé devance Dembélé et Yamal dans un sondage en France

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La remise du Ballon d’or se tiendra le lundi 26 octobre dans la capitale britannique et les citoyens français ont déjà désigné leur candidat préférentiel : Kylian Mbappé. Un sondage menée par l’institut Odoxa les 20 et 21 octobre 2026 le classe en première position. Il devance Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.

Rappelons que Dembélé a nommé Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane et Mbappé parmi ses trois meilleurs choix écartant Yamal. Le joueur du FC Barcelone a réagi : « N’est-il pas le coéquipier de Kylian Mbappé ? » Yamal estime que ses trophées remportés lui confèrent la légitimité pour décrocher le Ballon d’or.

Mbappé au sommet, malgré des divergences

Mbappé rassemble 23 % des suffrages. Dembélé enregistre 18 % parmi l’ensemble de la population consultée. Yamal et Michael Olise suivent avec 11 %. Le sondage a été réalisé auprès d’un groupe représentant 1 005 individus de 18 ans et plus. Rendez-vous demain pour connaitre le vainqueur du trophée.

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