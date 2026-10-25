Ballon d’Or 2026 : Mbappé devance Dembélé et Yamal dans un sondage en France

La remise du Ballon d’or se tiendra le lundi 26 octobre dans la capitale britannique et les citoyens français ont déjà désigné leur candidat préférentiel : Kylian Mbappé. Un sondage menée par l’institut Odoxa les 20 et 21 octobre 2026 le classe en première position. Il devance Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.

Rappelons que Dembélé a nommé Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane et Mbappé parmi ses trois meilleurs choix écartant Yamal. Le joueur du FC Barcelone a réagi : « N’est-il pas le coéquipier de Kylian Mbappé ? » Yamal estime que ses trophées remportés lui confèrent la légitimité pour décrocher le Ballon d’or.

Mbappé au sommet, malgré des divergences

Mbappé rassemble 23 % des suffrages. Dembélé enregistre 18 % parmi l’ensemble de la population consultée. Yamal et Michael Olise suivent avec 11 %. Le sondage a été réalisé auprès d’un groupe représentant 1 005 individus de 18 ans et plus. Rendez-vous demain pour connaitre le vainqueur du trophée.