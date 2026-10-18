Ballon d'Or : Papin et Ferré critiquent sa campagne, Mbappé avait déjà balayé ce genre de reproche

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre 2026 à Londres (Royaume-Uni), et la campagne de Kylian Mbappé reste la cible de deux voix connues du football français. Jean-Pierre Papin, lauréat en 1991, vise sa façon de communiquer : « Kylian, j’aime beaucoup, c’est un homme de records. Par contre, à un moment, c’est ‘moi, moi, moi et moi’. On devient Ballon d’Or, on ne peut pas toujours dire qu’on a envie de. Ce sont les autres qui décident. ». De son côté, Pascal Ferré a tenu un discours proche : « Ce ramdam que certains orchestrent peut finir par agacer les votants. Parce que là, la ficelle est grosse… Pour moi, le Ballon d’Or, c’est le meilleur joueur du monde »

Quant a l’idée que ce joueur n’ait remporté ni la Coupe du monde ni la Ligue des champions : « Je trouverais cela bizarre. ». Toutefois, Papin, lui, s’en tient à la forme : « On devient Ballon d’Or, on ne peut pas toujours dire qu’on a envie de. ».

Mbappé avait déjà répondu dans AS

Le joueur du Real Madrid avait déjà réagi aux critiques sur sa campagne, dans un entretien accordé au quotidien AS. « Les gens n’apprécient pas que j’en parle trop, mais c’est comme ça… Ça ne me dérange pas du tout. »

Mbappé estime aussi avoir fait sa part: « J’ai fait tout ce que je pouvais et je pense m’en être bien sorti… il ne reste plus qu’à attendre ». Desormais, les votes sont désormais clos. Le nom du vainqueur sera connu le 26 octobre à Londres.