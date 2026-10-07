Bénin : le gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi

Le gouvernement béninois se réunit ce mercredi 7 octobre 2026 en Conseil des ministres. Sauf changement dans l’agenda présidentiel, les membres de l’Exécutif doivent se retrouver autour du président de la République, Romuald Wadagni, pour examiner les dossiers inscrits à l’ordre du jour.

Cette réunion intervient dans le respect de la nouvelle cadence de travail arrêtée au début du septennat. Lors du Conseil des ministres du 28 mai dernier, le chef de l’État avait retenu le principe d’une séance mensuelle, le premier mercredi de chaque mois. Après la pause observée en août, le rendez-vous avait repris le 2 septembre.

Plusieurs dossiers examinés lors de la précédente séance

Le dernier Conseil des ministres, tenu le 2 septembre, avait débouché sur plusieurs mesures. Le gouvernement avait notamment autorisé la transmission à l’Assemblée nationale de dossiers relatifs à l’adhésion du Bénin au Fonds pour le développement des exportations en Afrique et à l’accord instituant la Banque de développement Shelter Afrique.

Des mesures avaient aussi concerné les mécanismes d’encadrement des zones économiques spéciales, la promotion des investissements et les partenariats public-privé. Le Conseil avait également examiné des mesures sociales liées à la rentrée scolaire et universitaire, la productivité agricole, la construction de 35 Centres intégrés économiques, sociaux et numériques ainsi que l’électrification de douze localités rurales.

Des nominations attendues

La séance du 2 septembre avait également été marquée par une importante série de nominations. Elles avaient concerné notamment la Justice, l’Économie et les Finances, l’Agriculture, l’Enseignement supérieur, la Famille, la Décentralisation, le Numérique, l’Énergie, le Cadre de vie, les PME, la Communication et plusieurs départements liés aux finances publiques. Le Conseil de ce mercredi pourrait ainsi apporter de nouvelles orientations, décisions administratives ou nominations. Son compte rendu permettra d’établir les mesures effectivement arrêtées par l’Exécutif.