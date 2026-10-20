Bénin : le président Wadagni renforce le dispositif numérique de l'État avec un nouveau comité

Le président de la République, Romuald Wadagni, vient de doter l’État béninois d’un Comité national du Numérique, chargé d’orienter et de suivre la transformation numérique de l’administration. Créé par le décret n° 2026-579 du 2 septembre 2026, cet organe est placé auprès du chef de l’État.

Depuis l’investiture du président Wadagni le 24 mai 2026, le numérique a pris une place importante : un ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation a été confié à Mahuna Akplogan, chargé de piloter la stratégie nationale d’intelligence artificielle. En juillet, une circulaire a engagé la dématérialisation progressive des documents administratifs dans les services de l’État, que le gouvernement qualifie de « réforme historique ».

Un comité aux missions stratégiques

Selon le texte, le comité est chargé de « l’orientation stratégique, du pilotage et du suivi de la transformation numérique de l’État », ainsi que « de la veille, de l’intelligence et de la sécurité numériques ». Il doit notamment « identifier les évolutions technologiques, notamment en matière d’intelligence artificielle, susceptibles d’avoir un impact sur le Bénin ». Il émet aussi « un avis préalable sur les projets numériques structurants de l’État ».

Présidé par le chef de l’État ou son représentant, le comité réunit le ministre de la Transformation digitale, les directeurs généraux de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique, du Centre national d’Investigations numériques et de l’Agence nationale de Cybersécurité et de Résilience, ainsi que trois personnalités choisies pour leurs compétences. Il se réunit une fois par trimestre, tandis qu’un secrétariat permanent tient un tableau de bord du suivi des projets, actualisé chaque trimestre. Voir le texte intégral du décret ici.





